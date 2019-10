Al término del PT Los Pumas caen frente a Inglaterra por 15 a 3

El equipo de Mario Ledesma jugó en nivel aceptable pese estar más de veinte minutos con un hombre menos por la expulsión de Tomás Lavanini.

Rodrigo Chagaray

rchagaray@eldia.com

TOKIO, Japón.-ENV. ESPECIAL. En el marco de la tercera fecha del Grupo C, en el estadio Ajinomoto de la ciudad de la capital japonesa, Los Pumas le frente a Inglaterra por 15 a 3 tras un primer tiempo que fue de mayor a menor para el conjunto nacional. Al minuto 6 Argentina abrió el marcador con un penal del ex CUBA Benjamín Urdapilleta tras una buena jugada previa que casi termina en try de Matías Moroni. Enseguida respondió el conjunto de la Rosa con una gran jugada asociada de forwards y backs que terminó con Jonny May apoyando en el lado izquierdo del ataque albiceleste.

Y la realidad es que en los primeros quince minutos la intensidad del encuentro fue de alto voltaje con los dos equipos jugando a lo suyo y poniendo a la multitud en llamas. Si hasta en una jugada que tuvo a Pablo Matera tackleando a destiempo a Ben Youngs, lo que ocasionó una trifulca general, que el árbitro Nigel Owens desactivó en segundos.

Pero en el 17’ un tackle alto de Tomás Lavanini fue castigado con una tarjeta roja y el partido se desvirtuó totalmente y Los Pumas jugarán con un hombre menos el resto del encuentro. Luego el encuentro mostró a un aguerrido equipo argentino capeando el temporal y jugando de a ratos mejor que su rival.

Encima Owen Farrell ayudó mucho porque erró un penal y las conversiones de los tres tries de la Rosa. Pero a los 36’ llegó el try de Elliot Daly tan solo en la segunda excursión inglesa cerca del in goal argentino y el partido se acomodó en el resultado para los de Eddie Jones cuando Los Pumas quizás merecieron algo más. El try de Youngs ya con el tiempo cumplido del PT, sonó a injusticia.

Parece que se viene un segundo tiempo complicado donde se decidirá la suerte del equipo de Ledesma en el Mundial de Japón.

LA SINTESIS

Los Pumas: Nahuel Tetaz Chaparro, Julián Montoya y Juan Figallo; Guido Petti y Tomás Lavanini; Pablo Matera (C); Marcos Kremer y Javier Ortega Desio; Tomás Cubelli y Benjamín Urdapilleta; Santiago Carreras, Jerónimo de la Fuente, Matías Orlando, Matías Moroni y Emiliano Boffelli. Entrenador: Mario Ledesma.

Suplentes: Agustín Creevy, Mayco Vivas, Santiago Medrano, Matías Alemanno, Javier Ortega Desio, Felipe Ezcurra, Nicolás Sánchez y Bautista Delguy.

Inglaterra: Joe Marler, Jamie George y Kyle Sinckler, Maro Itoje, George Kruis, Tom Curry, Sam Underhill y Billy Vunipola, Ben Youngs, George Ford, Jonny May, Owen Farrell (C), Manu Tuilagi, Anthony Watson y Elliot Daly. Entrenador: Eddie Jones.



Suplentes: Luke Cowan-Dickie, Mako Vunipola, Dan Cole, Courtney Lawes, Lewis Ludlam, Willi Heinz, Henry Slade y Jack Nowell.



Árbitro: Nigel Owens (Gales)



Estadio: Ajinomoto Stadium (Tokio).

Tantos: 6’ penal de B. Urdapilleta (A); 9’ try J. May (I), 36’ try de E. Daly (I) y 43’ try de B. Youngs (I). Parcial: Inglaterra 17 a 3. ST: 1’ try de G. Ford c/ O. Farrell; 8’ penal de O. Farrell (I);



Cambios en Argentina: A. Creevy por J. Montoya; S. Medrano por J. Figallo por N. Tetaz Chaparro; T. Lezana por G. Petti; B. Delguy por M. Orlando; M. Alemanno por J. Ortega Desio; F. Ezcurra por T. Cubelli y L. Mensa por B. Urdapilleta.



Incidencias, PT: 17’ expulsado T. Lavanini (A);