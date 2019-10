Escoceses copan las calles contra Londres

| Publicado en Edición Impresa

EDIMBURGO

Miles de personas se manifestaron ayer en Edimburgo, en Escocia, para reclamar la independencia de esta región británica, cuando falta menos de un mes para el Brexit, que volvió a poner de actualidad esta vieja demanda.

Los manifestantes salieron hacia el parque de Holyrood, portando banderas escocesas y algunos luciendo el tradicional “kilt” y tocando la gaita.

Entre ellos se hallaba la diputada del SNP -el partido nacionalista escocés, que gobierna en Escocia- Joanna Cherry, que interpuso una denuncia ante la Justicia escocesa para asegurarse de que primer ministro británico, Boris Johnson, cumple una ley aprobada en septiembre que le obliga a pedir un aplazamiento del Brexit si no logra alcanzar un acuerdo con la UE.

Los organizadores de la manifestación, All Under One Banner (Todos bajo una misma pancarta) dijeron que reunieron a 100.000 personas. Los escoceses se pronunciaron sobre la independencia de su región durante un referéndum en septiembre de 2014, cuando ganó el no con el 55% de los votos. (AFP)