Vidal, en La Plata con la UCR: "Hay un equipo que cree en una Argentina y una provincia distinta"

La Gobernadora de la provincia de Buenos Aires asistió esta mañana a una reunión del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical que se llevó a cabo en nuestra ciudad

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, aseguró hoy en La Plata que "no hay radicalismo sino un equipo que cree en una Argentina y una provincia distinta", al asistir hoy a una reunión del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR).



"Somos Juntos por el Cambio hace mucho. No hay radicalismo y PRO y CC. Hay un equipo que cree en una una Argentina y una provincia distinta", dijo la mandataria provincial. Apuntó que su espacio hoy tiene "el desafío" de decirle a los bonaerenses "por qué queremos seguir gobernando juntos".



“Cuando entré acá a su casa me acordé. Es cuando empecé a recorrer la provincia y nadie me conocía. Fui a muchos municipios gobernados por el radicalismo. Me sentí bienvenida. Los intendentes me hicieron sentir bienvenida en sus distritos. Me abrían las puertas sin saber que haríamos política juntos. Me sentía en casa como hoy acá", dijo Vidal.



La mandataria bonaerense, que aspira a la reelección, estuvo este mediodía junto al vicegobernador radical Daniel Salvador, intendentes, legisladores provinciales y dirigentes del centenario partido, en la sede de la calle 14 Nº 1023 de nuestra ciudad



"La mejor muestra de esta unidad es el trabajo que hicimos juntos con Daniel Salvador. El siempre estuvo firme en la adversidad. Es fácil trabajar en equipo cuando todo anda bien. Pero en la dificultad demostramos quienes somos. Y ahí el me mostró de qué estaba hecho. El y todos ustedes", subrayó la mandataria.



Frente a los presentes, Vidal apuntó además que no son solo "un equipo a nivel provincial sino un modelo de cómo debe ser Cambiemos a nivel nacional" y agregó : "Ya nos conocemos. Y de la mejor manera, construyendo lo que nos dicen que es imposible.Por eso estamos acá trabajando juntos en el presente y de cara al futuro".



A su turno, el vicegobernador dijo que el de hoy fue un "encuentro institucional". "Es un gran gusto recibir a María Eugenia y no es nada nuevo. No es una etapa nueva sino algo que se viene dando hace cuatro años con naturalidad. Es una linda señal desde lo simbólico hoy recibirla en nuestra casa", detalló.



Agregó que desde la UCR están "orgullosos" del comité provincia. "Hoy en el radicalismo no hay como antes liderazgos personales sino consecuencias de consensos e institucionales, movilizado, activo y con ganas, hoy esta acá representado". En esa línea, dijo que hay intendentes "consustanciados con esto, legisladores nacionales y candidatos compenetrados con la tarea que hay por delante y el accionar de la provincia de Buenos Aires", y destacó el rol de la juventud radical al considerar que "tiene gran presencia en la provincia y una tarea fundamental en los momentos difíciles”.



"Te digo, María Eugenia Vidal, que estamos orgullosos de una manera de gobernar distinta y del funcionamiento de Cambiemos. Somos parte del gobierno. Y acompañar a este gobierno es un orgullo", dijo al referirse a la mandataria, y destacó como características que es un "gobierno honesto y eficaz". También Salvador enfatizó que ni "la educación ni el trabajo ni el hambre ni la inseguridad se pueden resolver en 4 años después del caos del que veníamos". "Todos creemos que más allá de las formas, en 2015 nació Cambiemos y ya pasamos lo más difícil. Ya no somos parte de un acuerdo sino de un mismo proyecto de país", finalizó.