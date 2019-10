El Kun Agüero, por unos días, cambió el fútbol por la cumbia

El Kun Agüero le quedaron unos días libres a partir de no estar en el plantel argentino que afronta la fecha FIFA y tener un descanso en el Manchester City.

El delantero argentino aprovechó para dedicarse a otra de sus pasiones: la música.

En las últimas horas se difundieron una serie de videos suyos en los que aparece cantando junto a la banda de cumbia "Ke personajes".

El Kun, además, de cantar hizo unos pasitos, no desentonó y en un momento se le animó a la batería electrónica.

Las informaciones periodísticas al respecto destacan que ​no es la primera vez que el ex Independiente tiene un episodio así con la cumbia, ya que incluso la banda "Los Palmeras" tiene una canción dedicada a él y cantada junto al ex delantero de Independiente.