Lionel Messi habló sobre dónde y cuándo se retirará del fútbol

Lionel Messi por estas horas le concedió una larga entrevista a la emisora RAC 1 durante la cual se refirió, entre muchos temas, a los planes que tiene de cara al retiro.

"Cada vez tengo más claro que me quiero retirar acá. Sobre todo por los nuestros, por lo que siento por el club", dijo inicialmente la Pulga.

Sobre el mismo tema agregó que "Después, por lo familiar, lo bien que estamos aquí. Por no cambiarle las amistades a los niños. No quiero que eso se rompa. Me tocó vivirlo a mí y no quiero que pasen por lo mismo".

Y remató advirtiendo que "Creemos que podemos quedarnos aquí el resto de la vida, seguir viviendo acá una vez retirado".

Con respecto a su vuelta a Newells, reconoció que: "Siempre soñé jugar allí, vivir el fútbol argentino, que es muy diferente a cualquier parte del mundo, pero hay que pensar más en la familia que en lo que uno quiere".

Al ser consultado hasta cuando se podrá ver a Lionel Messi en cancha, el astro argentino contestó: "Yo me voy midiendo cada año y veo si estoy bien, mal, si puedo seguir. No puedo decir hasta 'x' edad. No quiero estar sin poder moverme".