Es inminante la detención de Juan Darthés en Brasil

La justicia nicaragüense ordenó este domingo la detención y captura internacional de Darthés por el delito de "violación agravada" de Thelma Fardin. Respecto a la orden emitida por Interpol, el abogado defensor del actor, Fernando Burlando, confirmó la alerta roja y agregó que su intención “es llegar a juicio en Brasil”.

Este lunes, Mauro Viale informó sobre el caso y dijo en Pamela a la Tarde: "Es difusa la información de Darthés. Me dice la doctora Raquel Hermida que sí lo pueden detener hoy, mañana o en cualquier momento. En Brasil han recibido el pedido de detención y lo están buscando porque no vive donde dicen que vive. Me dice que lo van a buscar, que lo van a detener y lo van a juzgar en Brasil".

Y sumó: "Burlando te dice que lo tiene que decidir la Corte Suprema y que el trámite es largo. Yo creo en la mitad de los dos, y que en cualquier momento esto termina con la detención. Burlando ya se lo dijo a Darthés, que puede pasar. Darthés está esperando y ya sabe en que lugar de San Pablo puede ser detenido. Es muy fuerte".

El periodista concluyó sobre la situación: "Si hay que esperar a la Corte, tiene más tiempo, pero tarde o temprano va a pasar. y lo van a arrestar".

Darthés, cuyo nombre real es Juan Rafael Pacífico Dabul, se encuentra en San Pablo, Brasil, desde que dejó el año pasado la Argentina luego de que Fardín denunciara que la había violado en una gira por Nicaragua cuando ella tenía 17 años y ambos trabajaban en la serie Patito Feo.

Darthés nació en Brasil en 1963 y cuenta con la legislación brasileña como escudo, ya que no existe tratado de extradición entre Brasilia y Managua.