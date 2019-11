Maradona: "Me da mucha felicidad poder decir que sigo siendo el director técnico de Gimnasia"

Luego de varios días de idas y vueltas, y en medio de un convulsionado clima interno institucional, Diego Armando Maradona seguirá siendo el técnico del Lobo. Si bien la noticia se conoció cerca de las 16, aún faltaba su palabra oficial. Y minutos antes de las 20, se posteó el mensaje en la cuenta oficial de Instagram del Diez.

"Me da mucha felicidad poder decir que sigo siendo el director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata. Quiero agradecerle a los hinchas del Lobo, y a los jugadores, porque entre todos nosotros conseguimos finalmente la unidad política del club. Yo espero que cumplan con los refuerzos que me prometieron. Gracias por sus mensajes, por el apoyo, por la movilización de ayer, con 50 grados de calor, y al nenito que me pidió "Diez, volvé!". Vamos Lobo, aguante Gimnasia!!!", escribió Maradona en su cuenta oficial de Instagram.

Una hora antes, el abogado y uno de los principales integrantes del círculo más íntimo del entrenador, también usó sus redes sociales para confirmar la noticia.