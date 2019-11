Riquelme salió a responderle a Maradona y contó por qué finalizó su carrera en el Bicho

El ídolo xeneize Juan Román Riquelme se refirió a las declaraciones que vertió más temprano el presidente de Boca Juniors Daniel Angelici y contó además por qué tuvo que terminar su carrera en Argentinos Juniors.

"Quizás hay cosas que ni yo ni ustedes se animen a decir de un ídolo como él, pero vamos a dejar que el hincha de Boca siga teniendo su ídolo" había dicho más temprano el mandatario xeneize.

Al respecto Riquelme sostuvo: “Uno a las personas las va conociendo... No es tan difícil cuando se manejan siempre igual. Cuando yo no renovaba el contrato era el quilombo del dolar y el blue... Siempre la misma estrategia. Yo miro para atrás qué va pasando y después soy respetuoso. Después de la entrevista que pedí la unidad tenía que ser respetuoso y atenderlos a todos. A mi representante le dije ‘te toca ir a vos’. Daniel (representante) fue a escuchar lo que le tenían que decir, después yo decido las cosas”.

En el tramo siguiente de sus declaraciones, Riquelme habló sobre por qué no pudo terminar su carrera en Boca. “Yo les pregunto: Cuando yo estaba en Boca de jugador, ¿quién fue el que votó en contra mío? Después renunció... Yo soñaba con retirarme con la camiseta de Boca, a mí me empujaron para que terminara con la de Argentinos. ¿El presidente quién era? Le mando un saludo grande a la gente de Argentinos, viví 10 meses maravillosos y creo que quedamos a mano. Cuando ascendimos con Argentinos, no sé si recuerdan que dijo mientras yo sea presidente de Boca, Riquelme acá no vuelve más. ¿Quién fue que dijo eso?” remarcó.

“En mi casa me enseñaron a vivir de una manera normal. Tengo un poquito de orgullo, un poquito me quiero y creo que un poco me lastimaron. Pero a mi familia la lastimaron más. Y en la vida todo no se puede comprar” sentenció el ex delantero.

En la entrevista que ofreció a un medio radial, el ex jugador de Boca Juniors también abordó los dichos del director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata que lo acusó de "venderse" y "cambiar las convicciones" tras su anuncio de acompañar a Jorge Ameal.

"Hoy vi la conferencia de Daniel Angelici, y creo que el ídolo de un club, como Riquelme, no puede escuchar ofertas y venderse al mejor postor. Yo jamás lo hice. Los dólares no pueden pesar más que las convicciones", escribió el entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata en su cuenta de Instagram.

Con respecto a este tema Riquelme sostuvo: “La verdad que no tengo redes sociales, pero siempre digo que mi hermano me cuenta. Fui un afortunado porque tuve la suerte de jugar a la pelota con él (Maradona); tuve la suerte de jugar a la pelota con Messi. Fue un jugador maravilloso y Messi es un jugado maravilloso. Verlo entrenar, cómo golpea la pelota, como entrenaba con los botines desatados, una cosa increíble. Eso como futbolista. Fuera del fútbol lo que dice y lo que hace la verdad que no me interesa nada. Es la verdad”.