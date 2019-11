"Dolor inmenso" en escuela platense por el robo de 30 computadoras nuevas y actos vandálicos

"El dolor es inmenso". Con esa frase, desde el establecimiento educativo de 122 entre 603 y 604 de Villa Elvira, donde funcionan la Primaria 59 y la Secundaria 54, lamentaban esta mañana un ataque delictivo ocurrido en las últimas horas, que consistió en el robo de más de 30 computadoras nuevas y una serie de actos vandálicos. En este marco, el clima en ambos colegios era hoy de profunda tristeza y en la primaria incluso debieron suspender la jornada de clases.

De acuerdo con los datos consignados desde la comunidad educativa, un grupo de delincuentes entró entre anoche y esta madrugada y dejó un panorama desolador. "Orinaron, defecaron, revolvieron todo. Entraron a la parte de la dirección de la primaria y otras tantas áreas. Es un desastre como dejaron todo", fue el angustiante relato al dar cuenta de "apenas algunas de las cosas que hicieron" los intrusos.

Según las primeros datos dados a conocer, lo más grave fue el robo de unas 30 computadoras nuevas que la secundaria había recibido hace apenas algunos días. "Se robaron toda la tecnología nueva que trajeron hace poco. Son computadoras nuevas, ni siquiera estaban activadas", aseguraron.

Para la comunidad educativa, lo ocurrido "es un golpe durísimo" y "causa mucha tristeza porque estos son colegios con mayoría de chicos carenciados que no sólo vienen a estudiar, sino a comer, se los atiende en muchos sentidos".

Por el hecho esta mañana se presentó en el colegio un móvil policial y se aguardaba por la llegada de personal de la Policía Científica para realizar los peritajes correspondientes. En la primaria directamente no había clase, según se dijo, en tanto que en la secundaria había dos aulas que cursaban normalmente.

En los colegios lamentan además que "es la quinta o sexta vez", en lo que va del año, que sufren hechos delictivos. "Se ha pedido al Consejo Escolar que refuerce los portones pero hasta ahora no se hizo nada. A su vez, no se descarta una movilización. "Algo hay que hacer para cortar con todo esto que está pasando porque así no se puede más", manifestaron.