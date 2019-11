Fuerte reclamo de los centros comerciales por la “inacción” ante la venta callejera ilegal

Contra las cuerdas y de cara a las fiestas de finales de diciembre, en las que están depositando su última esperanza para cerrar un año con un continuo a pérdida por el contexto económico y los efectos de la venta ambulante, comerciantes de la Ciudad se reunieron anoche con autoridades municipales y les exigieron “prontas y efectivas” medidas para erradicar la presencia de los manteros del Centro platense.

Representantes de los centros comerciales de Calle 12, Calle 8, Diagonal 80, Los Hornos y City Bell se plantaron frente al secretario de Seguridad de la Comuna, Darío Ganduglia, y le pidieron explicaciones sobre la falta de rigor para continuar con los operativos que habían logrado alguna efectividad en las semanas previas a las elecciones primarias pero que a poco de celebrarse esos comicios se desactivaron. “Durante un pequeño período de tiempo se encaró el problema y se vio una solución. ¿Por qué cambió eso después de las elecciones? Nos parece que los funcionarios se relajaron y abandonaron toda esa política”, planteó un comerciante.

De la reunión participaron también socios y dirigentes de la Federación Empresaria de La Plata -FELP- y de la Cámara de Comercio e Industria de La Plata.

Hubo cuestionamientos enérgicos; muestras de decepción y desconfianza respecto a lo que pueda hacer la Municipalidad para terminar con la venta en la vía pública; y se acusó incluso de una “connivencia” entre agentes comunales y manteros que iría en contra de toda acción para combatir la venta ilegal.

También se aportaron propuestas para sacar a los ambulantes, tanto senegaleses que ofrecen productos de primera mano y procedencia dudosa como de las familias que venden ropa usada, de las calles.

Los presentes coincidieron en la “competencia desleal” y en ese sentido remarcaron la cantidad de responsabilidades tributarias de las que tienen que hacerse cargo mientras que personas que no pagan alquiler ni realizan aportes impositivos se instalan sobre las veredas y comercializan, incluso, hasta los mismos productos con una notable diferencia de precios.

Un comerciante de diagonal 80, con local a metros de la Estación de Trenes, ilustró lo que le ocurre todos los días. “La vereda está tan repleta de mantas que en mi caso, por ejemplo, me obstruyen la entrada al depósito”, dijo y sugirió, asimismo, que en La Plata podría aplicarse la política utilizada en la ciudad de Salta: “Los dejan salir a vender sólo recién después de las nueve de la noche”, añadió.

En la reunión un funcionario de la sucursal del Banco Provincia de Calle 12 planteó el “enorme inconveniente” que vive la entidad con sede en 12 entre 58 y 59, pues, según describió el escenario, “la vereda está permanentemente ocupada con vendedores y eso complica mucho a los camiones de caudales que van para recargar los once cajeros automáticos que disponemos, además de que es una situación de alto riesgo respecto a la seguridad”.

Para que a las autoridades comunales les quedara claro la falta de respuestas con las que suelen encontrarse, un comerciante contó que junto a colegas acordaron, días atrás, comunicarse con el teléfono 147 del Municipio cada vez que advertían la presencia de manteros en los sectores que corresponden a la vereda de sus locales. “Hicimos un montón de llamados y por mails nos respondieron siempre que habían ido al lugar y no habían verificado nada de venta ambulante, cuando nosotros estábamos viéndolos desde el interior de nuestros negocios”, comentó.

No faltaron otras propuestas. Un comerciante aseguró que con los procedimientos llevados a cabo hasta ahora “no va a haber nunca una solución” e invitó al funcionario a pensar en un diálogo con los manteros para que acepten isntalarse en algún lugar de la Ciudad que no interfieran con la actividad de los negocios establecidos legalmente. También se habló de “utilizar la fuerza si fuera necesario” y se trajo el ejemplo del barrio porteño de Flores o de algunos distritos del Conurbano donde se logró erradicar la venta ilegal.

Hoy, nuevos operativos

Ganduglia explicó, en principio, las razones por las cuales se dejó de implementar los operativos que entre julio y agosto habían obtenido algunos resultados. “Actuábamos no sólo con la Policía Local, Control Ciudadano y Guardia Urbana, sino también con el cuerpo de Infantería. Pero esa fuerza ya no está afectada a esas actuaciones y con lo que la Municipalidad dispone no podemos combatir la venta ambulante”, señaló el funcionario.

Los comerciantes, en su conjunto, indicaron la particular preocupación de estos días para hallar una solución a la venta ilegal ya que se vienen las Fiestas y no quieren seguir perdiendo. “¿Qué podemos hacer en lo inmediato, para poder cerra el año lo mejor posible?”, preguntó el presidente de la Asociación de Amigos de Calle 12, Alberto Catullo.

Ganduglia anticipó entonces que hoy se realizarán dos operativos, uno en calle 12 y otro en calle 8 con un par de grupos de efectivos en cada uno de esos centros comerciales. Además se comprometió a reunirse periódicamente con los comerciantes para establecer estrategias de resultados más a largo plazo.

Más allá del reclamo, los comerciantes plantearon sus propuestas

“En calle 8 somos los más afectados y somos unos 800 negocios que le damos trabajo a unas 2.500 familias”.

Guillermo Salvioli, Presidente Asociación Calle 8

“El nuevo predio parece un shopping, pero no todos los ambulantes se quieren registrar para trabajar ahí”.

Darío Ganduglia, Secretario de Seguridad comunal