La emoción de "Caramelito" al hablar de la carta que le envió la mamá de un chico con autismo

Cecilia "Caramelito" Carrizo ha estado muy presente en los medios en los últimos días. La conductora está al frente de una colecta para juntar dinero y ayudar a su hermano Martín, quien padece ELA, a recibir un tratamiento.

En ese marco, en Twitter se viralizó una carta de lectores del año 2006 que fue publicada por el diario La Nación y que la tiene como destinataria. En el texto, la madre de un chico con autismo le agradecía el gesto que había tenido con su hijo.

"Un día llevé a Santi a su programa y lo trató con una dulzura, una gentileza y un amor totales: a Santi le 'inyectó vida', nunca volvió a ser el mismo. Ella está en su corazón y en el nuestro para siempre", expresaba la misiva firmada por Mónica Galante.

La conductora fue consultada al respecto y expresó en diálogo con Clarín: "Es la carta de una persona que yo amo. Es Moni, la mamá de Santi, un nene que en ese entonces era chiquitito, pero hoy tiene 18 años".

Y recordó: "En el año 2003 y 2004 yo hice un programa en Canal Nueve (El arca de Caramelito). Venía un montón de gente a los estudios y se llenaba de niños. Un día me agarró una mamá y me dice: 'tengo una carta para vos'. La abrí y la leí".

"Ahí me decía que su hijo Santiago tenía un grado de autismo y que, cuando él escuchaba mi voz en la tele, conectaba conmigo. Y que Santi, hasta ese momento, solo decía palabras sueltas. Y que la primera frase... (se quiebra y llora) Ay qué loco hablar de esto ahora, 14 años después... La primera frase hilada que dijo Santi es de una canción mía", siguió la artista.

"Le dije que eso que me estaba contando era muy importante para mí. Que yo sentía y sabía que cuando yo me paraba frente a una cámara estaba estableciendo un vínculo con los chicos. Y que era de a dos. La presenté con la producción del programa y quedaron con las puertas abiertas a venir todas las veces que quisieran", destacó.

Caramelito explicó que cuando el programa terminó no vio más a la familia, pero que tiempo después se reencontraron por una eventualidad.

"En enero del año 2006, a mí se me rompe la cerradura de la puerta de mi casa y me quedé en la calle. Llamo a una cerrajería y me mandaron a una persona para que la arregle. Cuando termina el trabajo, me dice: '¿Sabés quién soy? Soy el papá de Santi'", dijo.

Y agregó: "¡Era la llave, no era el papá de Santi...! ¡Era la llave de la vida, a ver si abrimos los ojos, todos! Le pasé mi teléfono, le pedí que me llamaran y quedamos vinculados para siempre. Ese día, el papá de Santi sacó de su bolso una foto que al día de hoy la tengo en mi escritorio".