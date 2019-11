Centurión habló de Gimnasia y del posible llamado de Maradona para seducirlo

Ricardo Centurión se refirió a la posibilidad de recalar en Gimnasia ante un posible llamado de Diego Maradona, pero confió que no es el momento.

Si bien el delantero aseguró que está dispuesto a atender al Diez, confió que en Argentina, su deseo sería jugar en Boca.

"No creo que sea momento de Gimnasia, lo atenderé a Diego pero creo que no es momento", destacó en diálogo con 90'.

Y aseguró que la posibilidad que lo conmovería sería Boca: "Todos los días recibo mensajes del hincha de Boca y no tomo dimensión de eso. El hincha está pendiente y a uno le encantaría. Yo a Boca nunca le diría que no".

En cuanto a Racing, también admitió que le gustaría volver, aunque consideró que no es fácil: "Me gustaría pero es muy difícil. No se sabe quién va a ser el entrenador. No me llamó nadie de Racing. La idea es seguir afuera si sale algo, pero no sé nada todavía. Ya tuve dos veces revancha en Racing".

"Me dolieron actitudes en Racing. Estoy dispuesto a hablar con el que sea pero no me habló nadie", subrayó.

Cabe señalar que en uno de los borradores que trascendió respecto a los jugadores que pretendería Diego Maradona para reforzar el Lobo si es que sigue después de diciembre, Centurión aparecía como una alternativa.

Finalmente, con estas declaraciones ya habrá que ir tachándolo y buscar por otro lado el volante creativo que pretende el Diez.

Además del jugador ex Racing también están en carpeta el arquero Gaspar Servio, el central Paolo Goltz y los delanteros Fabián Bordagaray y Santiago "Morro" García.