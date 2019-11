Vidal dice que busca trabajo el sector privado porque no quiere "vivir de la política"

María Eugenia Vidal dejó definiciones sobre su futuro político y personal anoche en una charla en la que habló de su vida privada y adelantó que saldrá a "buscar trabajo" en el sector privado pero antes se tomará "unas largas vacaciones" con sus hijos.

En los últimos días antes de entregar el mando al gobernador electo Axel Kicillof, la dirigente del PRO que aspira a encabezar la oposición bonaerense brindó una entrevista en la que afirmó que desea "volver a trabajar" en el sector privado porque "no quisiera los próximos dos o cuatro años vivir de la política".

"Estamos planificando unas vacaciones largas con mis hijos y, a partir de marzo, estoy buscando trabajo", señaló en una entrevista en la que apuntó que se tomará "un descanso" de las actividades políticas.

"Yo necesito trabajar, vivo de mi sueldo", afirmó la mandataria, quien en tono de broma avisó a "todas las head hunters" (cazadoras de talento) que "se aceptan ofertas" laborales.

Consideró que "viene un tiempo lindo para todos los que somos parte de mi familia, de repararnos, de estar más juntos y de disfrutar de cosas que en estos cuatro años no pudimos".

No obstante, reiteró que cuando retome la vida política lo hará en la provincia de Buenos Aires porque su corazón "está ahí".

"Yo tomé un compromiso con los bonaerenses de no dejarlos solos. Y ese compromiso se tiene que cumplir. Después en qué cargos, de qué manera, se va a ir definiendo. No tengo ansiedad ni apuro; hoy me importa más la consolidación de Cambiemos en esta etapa que las candidaturas", remarcó Vidal.

Sostuvo que "se abre una nueva etapa para Cambiemos" y para ella "que es la de ser opositores y mostrar una oposición constructiva, que no haga 'oposicionismo', pero que al mismo tiempo sea firme en la defensa de sus valores".

"Hace más de 15 años que conozco a Mauricio (Macri) y trabajamos juntos. Nuestro vínculo personal no cambió nunca, ni en los momentos más difíciles de estos cuatro años. Nuestro vínculo político tuvo las tensiones que naturalmente tiene por ocupar dos roles distintos: el de presidente y el de gobernadora, pero siempre se terminaron zanjando", puntualizó.