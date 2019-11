El conductor del micro declarará hoy y el fiscal definirá su situación procesal

El fiscal Jonatan Robert, a cargo de la causa que investiga el accidente ocurrido ayer en la Autovía 2 en la que murieron dos niñas de 11 años y por la que permanecen heridos de gravedad otros dos menores, confirmó hoy que esta mañana le tomará declaración al chófer imputado y que recién después de la indagatoria definirá su situación procesal.



"Voy a dar más precisiones después de la indagatoria, la declaración del imputado es su derecho de defensa, el imputado tiene la opción de explicar su versión de los hechos o puede guardar silencio, que está amparado en la Constitución Nacional sin que eso implique culpabilidad", dijo hoy el fiscal a los medios, cuando ingresaba en la Fiscalía 10 de Chascomús.



Héctor Maldonado, el conductor del micro de 48 años a quien el test de alcoholemia realizado tras el accidente dio negativo, quedó aprehendido por "homicidio culposo" por decisión Robert.



Fuentes vinculadas a la investigación señalaron ayer a Télam que el accidente no habría sido causado por alta velocidad sino por una "distracción del conductor", que "posiblemente se haya quedado dormido".



De acuerdo con las pericias preliminares, el micro "se va hacia la banquina o préstamo izquierdo" y se visualizaron "maniobras de frenado", tras lo cual impactó contra el alcantarillado y cayó sobre su lateral izquierdo, agregaron las fuentes.



"Tengo todos los elementos objetivos que necesitaba incorporados en el proceso, por eso voy a tomar declaración indagatoria y después voy a evaluar la situación procesal, si lo dejo en libertad o no", dijo el fiscal.



En ese sentido, comentó que "este proceso tiene apenas 26 horas, un día y poco más, se necesitan muchas pericias técnicas, que se lograron, y todos los datos son importantes".



Informó que en el expediente ya tiene 10 testimoniales, entre los que se encuentra la del acompañante, quien efectuó la declaración en el hospital, y dijo que con los datos y detalles cuando termine la indagatoria informará con más precisiones.



También remarcó que "por le momento" los niños que viajaban en la unidad no fueron convocados a dar testimonio, ya que eso implicaría revictimizarlos.