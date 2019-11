La increíble nota que dejó en el parabrisas para que la grúa no le lleve el auto

La nota pegada en el parabrisas de un auto no dejaba duda dela urgencia: "Son las 12:03 de la noche, llevo 40 minutos buscando aparcamiento y no hay nada. Me estoy cagando vivo y no puedo aguantar más. Por favor no llevárselo que me lo llevo mañana a las 6:30 de la mañana". Quien la escribió fue José María, un joven residente de Cadiz, España, quien le dejó un mensaje a los inspectores de tránsito para que la grúa no le lleve el auto.

El hombre, sin dudas, estaba en apuros, y no podía seguir dando vueltas con su auto. Eso lo obligó a estacionar en un lugar prohibido, no sin antes dejar una nota explicando los motivos por los cuales, de forma consciente, iba a cometer una infracción.

Lo cierto es que hoy en tiempos de redes sociales, la historia se viralizó. El mensaje que dejó en su vehículo transformó a José María en un personaje famoso, al menos por unas horas. "Era un domingo que se jugaba el Rayo Vallecano-Cádiz y fui a casa de mis amigos a ver el fútbol. Nos hartamos de comer: que si jamón, que si queso, que si lomo embuchado... y ya para colmo, como no habíamos comido, pedimos unas pizzas", le contó el protagonista de esta disparatada historia a los medios locales.

"Terminó el partido, me vine para mi casa, y vuelta para allá, vuelta para acá... Me llevé 40 minutos dando vueltas y me cagaba encima, me cagaba de verdad", contó el joven español, quien se enfrentaba a un problema mayúsculo y no tenía dónde dejar el coche. Y no tuvo mejor idea que dejarlo en una zona prohibida... pero con una nota para la grúa: "Tuve que dejar como última opción el cartelito ese para que el de la grúa tuviera compasión conmigo por si me quería multar", expresó.

El tema terminó bien para el muchacho ya que al día siguiente el vehículo seguía en el mismo lugar en el que lo había dejado.