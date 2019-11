Racing y Patronato empataron en Paraná y dejaron puntos claves en sus luchas

Patronato de Paraná y Racing Club empataron esta noche 1 a 1 en la capital entrerriana, en uno de los encuentros de la fecha 12 de la Superliga de Primera División de fútbol, y dejaron puntos clave en sus luchas por mantener la categoría y por el campeonato, respectivamente.



Nicolás Reniero (39m. PT) abrió el marcador para la Academia, y Gabriel Díaz (26m. ST) empató para el local, que nunca le pudo ganar en los cuatro encuentros de historial entre ambos y que no gana desde la fecha 5, acumulando cuatro derrotas y tres empates.



Racing empezó teniendo la pelota, elaborando desde su campo y triangulando en todo el terreno, a veces obligado al pelotazo por el juego de presión y espera de Patronato.



El partido fue una meseta donde los de Avellaneda controlaron el balón sin probar al arco, y los de Paraná se cerraron para contraatacar e intentar de pelota parada, su mejor arma.



Las primeras chances llegaron a los 23 minutos, con un tiro libre de Rojas, un disparo de media distancia de Zaracho bien resueltos por el arquero local, y luego a los 33 con una gran jugada individual de Reniero que tiró un caño y disparó a colocar, pero la pelota se estrelló en el travesaño.



A los 39 minutos él mismo tuvo su segunda oportunidad y no falló: tras un buen centro de Pillud desde la derecha, saltó entre los dos centrales y con un cabezazo desvió la pelota al segundo palo para firmar el 1 a 0.



Patronato salió más decidido en la segunda parte buscando el empate e hizo un poco más parejo el cotejo, aunque Racing continuó jugando en equipo y controlando el partido, con la tranquilidad del resultado.



Ambos equipos llegaban hasta el área rival con rapidez pero con poca eficacia a pesar de los cambios de delanteros, lo que congeló el marcador hasta los 26 minutos.



Tras un córner desde la derecha, Arias salió del arco pero no alcanzó a tocar la pelota ya que se interpusieron Mancinelli y Díaz en el área chica, y este último logró patear desde el suelo para empatar el partido.



El empate le dio energía a Patronato para intentar quedarse con tres puntos, pero se fue diluyendo con el correr de los minutos, mientras Racing tuvo las últimas chance de llevarse la victoria.



En tiempo de descuento y de contraataque, una combinación entre Cvitanich y Rojas dejó a Lisandro López mano a mano, pero el arquero Ibañez le ahogó el grito.



De esta manera Patronato sumó un punto y engrosó su promedio a 1.125, pero continúa sólo por encima de los tres puestos de descenso.



Por su parte, Racing sumó su segundo empate consecutivo y llegó a 21 unidades en la tabla, ocupando uno de los puestos que da un cupo para la próxima Copa Sudamericana.



El sábado 9 de noviembre desde las 21.10, Patronato enfrentará en Santiago del Estero a Central Córdoba, mientras que el domingo a las 17.45 Racing enfrentará de local a Huracán.





Síntesis





Patronato: Matías Ibáñez; Christian Chimino, Gabriel Díaz, Federico Mancinelli y Mathías Abero; Gabriel Compagnucci, Damián Lemos, Dardo Miloc y Lautaro Comas; Gabriel Ávalos y Cristian Tarragona. DT: Mario Sciaqua



Racing Club: Gabriel Arias; Iván Pillud, Alejandro Donatti, Nery Domínguez y Eugenio Mena; David Barbona, Mauricio Martínez, Matías Rojas y Matías Zaracho; Nicolás Reniero y Darío Cvitanich. DT: Eduardo Coudet.





Gol en el primer tiempo: 39m. Nicolás Reniero (R).



Gol en el segundo tiempo: 26m. Gabriel Díaz (P)





Cambios en el segundo tiempo: 19m. Hugo Silveira por Lautaro Comas (P); 23m. José Barreto por Gabriel Compagnucci (P) y Jonathan Cristaldo por Nicolás Reniero (R); 29m. Lisandro López por David Barbona (R); 36m. Nicolás Delgadillo por Gabriel Ávalos (P)





Amonestados: Comas, Lemos, Ávalos, Díaz, Abero (P); Rojas, Dominguez (R)





Árbitro: Facundo Tello.



Cancha: Patronato (Paraná).