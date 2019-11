¿Otro peronista que se suma al gabinete de Julio Garro?

| Publicado en Edición Impresa

En las filas garristas dan por sentado que luego de la elección la alianza gobernante local deberá ampliar la participación a otros sectores que hasta ahora no venían participando de Cambiemos. Uno de ellos es el de algunos espacios peronistas que este año tomaron partido fuerte por el gobierno de Julio Garro. El más nombrado, aunque no el único, es el concejal del bloque PJ Fabián Lugli, que hasta ahora, desde su monobloque, vino ejerciendo en el Concejo Deliberante el rol de aliado del oficialismo. Sin embargo, el 10 de diciembre el edil vence su mandato y en los corrillos ya lo cuentan como formando parte del equipo del Ejecutivo, aunque aún no suena ningún lugar específico. El edil fue blanco de críticas de sus colegas del PJ local, los que, al momento de pronunciarse como aliado de Garro, habían pedido sin éxito a las autoridades partidarias que le anulen el cargo de consejero provincial del PJ provincial por la octava sección, Dicen que ahora algunos quieren volver a reclamarlo.