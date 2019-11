El hijo del Chapa fue el héroe de un clásico chato y muy trabado. Pero marcó el gol que le dio el triunfo a Estudiantes, para prolongar su racha positiva.“Me sirve para ganar confianza y estar tranquilo”, le dijo a este medio

Por LAUTARO SEGURA

lsegura@eldia.com

Mateo Retegui inscribió su nombre en la historia de los clásicos platenses. Con su golazo, en el inicio del complemento, Estudiantes le ganó a Gimnasia el sábado pasado el enfrentamiento número 161 entre ambos en la era profesional y los hinchas ya ven con otros ojos al centrodelantero de 20 años que llegó al club, a préstamo de Boca, el último verano.

Con una sonrisa en su rostro imposible de disimular, pero con enorme tranquilidad para declarar y expresar sus sensaciones, Retegui habló con este medio luego de su tarde soñada en el estadio Juan Carmelo Zerillo. Todo el tiempo puso el equipo por encima de lo individual, aunque admitió que este gol le da confianza y tranquilidad para el futuro cercano.

-¿Se podría decir que tuviste un clásico perfecto?

-La verdad que estoy muy contento por el gol y porque el equipo que dejó la vida. Por eso nos llevamos los tres puntos y pudimos festejar. Sabíamos de la importancia que tenía este partido y dejamos todo. Por suerte ganamos, que es lo que buscábamos. En lo personal, haber metido el gol es una enorme satisfacción.

-Te ganaste las tapas de todos los diarios...

-El clásico lo ganamos todos, no yo solo. Tuve la suerte de meter el gol, pero esto es un triunfo de todo el equipo. Trabajamos mucho durante la semana y es muy lindo que se empiecen a dar los resultados. Hacemos un esfuerzo muy grande para poder sumar la mayor cantidad de puntos posibles.

-¿Se tuvo que luchar mucho?

-La verdad que el partido fue durísimo. No había muchos espacios y teníamos que hacer un esfuerzo muy grande para estar siempre metidos en partido. Quedé muy cansado, pero obviamente que contento por la victoria. Ahora igualmente a recuperarse rápido porque el torneo sigue y los partidos que se vienen también son importantes.

-¿Creés que fueron los justos ganadores del clásico?

-Para mi sí. Hicimos un partido muy inteligente, estuvimos ordenados y creo que estuvimos muchísima actitud. Esa fue una de las claves para quedarnos con este triunfo tan importante. Además fuimos efectivos en el arco de enfrente y eso es lo más importante en el fútbol.

-¿Significaba algo para vos que Maradona sea el DT del rival?

-Para mí es Dios en el fútbol, pero nosotros teníamos que hacer nuestro partido y no pensar mucho en lo de afuera. Creo que así fue.

-En clásico pasado entraste y te fuiste expulsado, ¿fue una especie de revancha haber sido figura en este?

-No sé si revancha, por el anterior el equipo también ganó. Pero sí fue muy lindo haber podido ayudar al equipo con un gol en esta ocasión.

-¿Cómo viviste la previa con el apoyo de los hinchas en el Country Club?

-Emocionante. Agradecerle a toda la gente que se acercó al Country. Sentimos un cariño enorme. Fue un plus que nos hayan apoyado antes de ir a jugar el clásico. Fue muy lindo y nos sirvió.

En un pasaje de la charla, Retegui se tomó unos minutos para hablar sobre su gol: desde la importancia que tiene para ganar confianza hasta cómo vivió la jugada desde adentro. Además habló del golpe recibido y agradeció la confianza del entrenador y sus compañeros.

-¿Cuánto te sirve este gol pensando en lo que se viene?

-Muchísimo. Vale principalmente para agarrar confianza y estar tranquilo.

-¿Decidiste patear ni bien te diste vuelta?

-Hice la pared con la Gata y nos entendimos muy bien. Después cuando me quedó el espacio estaba decidido a pegarle. Miré bien fijo la pelota y le di fuerte al primer palo. Por suerte entró.

-¿Cómo fue el golpe por el que te pusieron el vendaje?

-No me acuerdo bien con qué me pegó Licht, pero fue sin mala intención. Fue algo que quedó en la cancha. Por suerte pude seguir jugando.

-Se te nota cada vez más asentado en Estudiantes, ¿la principal clave es la continuidad que te está dando Milito?

-Estoy agradecido a Gabriel y todo el cuerpo técnico, como así también a mis compañeros, porque me dieron la confianza y la tranquilidad para que pueda rendir dentro de la cancha. Uno cuanto más juego mejor se va sintiendo. Espero seguir respondiendo con goles que le sirvan al equipo para ganar.

LO QUE VIENE

Sobre el final, Retegui dejó de lado lo ocurrido en el clásico platense y empezó a pensar en lo que se le viene a Estudiantes. El próximo viernes el equipo recibirá a Talleres, mientras que al otro día el club inaugurará su nuevo estadio.

-¿Ahora intentarán aprovechar este envión para seguir sumando puntos?

-Hay que estar tranquilos. Sabemos que todos los partidos en el fútbol argentino son muy duros. Obviamente que después de tres victorias uno como equipo va agarrando confianza.

-¿Cómo vive el plantel el regreso al nuevo estadio?

-Sabemos lo importante que es para el club. Va a ser muy lindo poder participar de esa fiesta. Además que vamos a empezar a jugar de local ahí.