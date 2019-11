"¿Quién va a dirigir, Tinelli?", la bronca del DT interino de San Lorenzo

Diego Monarriz, el DT interino de San Lorenzo, se molestó ante la insistencia de los periodistas que lo consultaban sobre su continuidad o no al frente del equipo después de la salida de Pizzi.

En un momento de mucha preocupación en el Ciclón por el rendimiento del equipo y después de la caída sufrida anoche ante el Rojo, Monarriz aseguró que no le interesa seguir con la Primera: "Quiero volver al lugar en el que estoy. Haber nacido en este club es diferente a lo que le pasa a un técnico que le va mal y se va a su casa, a mí no me hace gracia", tiró al comienzo de la charla en la conferencia de prensa.

Poco después se fue molestando cuando se le siguió preguntando sobre el tema: "No sé lo que va a pasar. Hay una fecha FIFA en 15 días, donde ellos se pueden mover tranquilos para determinar y elegir. El garrón es lo que uno está viviendo. Pero no es... ¿Quién va a dirigir? ¿Entendés? ¿Tinelli? No. Soy yo el que está en la Reserva. A mí todo lo que está en la Reserva, cuando vengo acá, lo traigo acá".