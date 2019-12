Se supo: los tres primeros anuncios que hará Ameal cuando asuma en Boca

En medio de la notable expectativa que genera el cambio de mando en Boca, trascendieron en las últimas horas los tres primeros anuncios que formalizará Jorge Amor Ameal al asumir la presidencia xeneize.

La creación de la Secretaría de la Mujer y las reformas de la Bombonera y del Estatuto son los tres primeros asuntos a los que apuntará Ameal el próximo lunes cuando se produzca formalmente el cambio de mando.

Las crónicas periodísticas apuntan al respecto que esto se acordó en la primera reunión que tuvo con varios integrantes del nuevo gobierno xeneize.

En otro orden, también auditarán las últimas transferencias "empezando por la de Benedetto".

Pero no solamente se creará la secretaría de la mujer: también quedará escrito. Y ahí es donde entra en juego la anunciada y necesaria reforma del Estatuto. "Hoy la gente dice que la mujer tiene que ocupar un rol importante en el club, pero si eso solo queda en palabras y no figura en el Estatuto, no es algo central. Venimos de una época dominada por el machismo, y los tiempos han cambiado. Si todas las comisiones están obligadas a incluir mujeres, habrá mujeres", declaró Ameal.