Tras casi siete horas de piquete en las vías, se reanudan con demoras los trenes de la Línea Roca

Los cinco servicios eléctricos de la línea Roca estuvieron limitados entre Quilmes-La Plata y Bosques vía Quilmes, entre Temperley-Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley debido a un corte de vías de ex empleados del Roca en reclamo de más de 1.500 trabajadores despedidos, en la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en Avellaneda, medida que afectó a 300.000 usuarios, informó hoy Trenes Argentinos Operaciones y ex trabajadores.



Según un comunicado oficial de la empresa estatal, se trata de un reclamo de ex empleados de dicha compañía "que nunca formaron parte de Trenes Argentinos y, además, se encuentra personal de una ex empresa contratista de seguridad privada, MCM y ex trabajadores de la línea Roca que se atuvieron al retiro voluntario o tuvieron cesantías por ausentismo".

Pasadas las 17:30, Trenes Argentinos comunicó que "se restablece el servicio con demoras y cancelaciones, luego del corte de vías generado por exempleados de la empresa Ferrobaires, en la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki".

"El corte se llevó a cabo el día de hoy desde las 10:33 hs hasta las 17:42 hs provocó la cancelación parcial del servicio y afectó a más de 300.000 pasajeros que utilizan a diario la línea Roca", detallaron.

"La empresa realizó la denuncia por obstrucción del servicio público en el Juzgado Federal de Quilmes y en el lugar interviene la División Roca de la Policía Federal".

Las demoras y cancelaciones en el servicio podrían extenderse durante toda la jornada.

Para más información sobre el servicio se puede visitar el sitio www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos o comunicarse con el 0800-222-TREN (8736).