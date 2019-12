Maradona dijo que "Gimnasia es un volver a vivir" y que si "veo a la Gata lo peleo"

Diego Maradona mantuvo un mano a mano con la señal de cable TyC Sports y reconoció que su llegada a Gimnasia es un "volver a vivir", ya que le permitió volver a sentir "el perfume del césped otra vez"

"Gimnasia es un volver a vivir dentro del fútbol, la gente es especial, no tiene nada que ver con la de Boca, River, Independiente, Racing, San Lorenzo...se parece mucho a Argentinos. Aunque tengamos carencias los chicos dan la vida", dijo el Diez y agregó: "Estoy con el perfume del césped otra vez

Y repitió que "me mudo, me voy a vivir a La Plata porque son todos los dias 1 hora y media de viaje".

Más adelante, cuando fue consultado sobre si volvió a ser feliz,dijo: "Yo siempre fui feliz pero se me fueron muchos. Yo daría todo lo que tengo por ver entrar a mi vieja por esa puerta (lágrimas). Yo me críe con amor, ni con bicicleta ni con asfalto. En una pieza dormíamos 8".

Por otra parte contó qué le dijo su nieto Benja en la previa del partido contra Central Córdoba en el Bosque: "Me dijo 'Babu hoy ganamos,me dio la mano y me la apretó. Y cuando terminó el partido me dijo que quería la camiseta de Contín, así que se la pedi. Se la puso toda transpirada. Él es bostero, él lo dijo".

A la hora de recordar una anécdota, comentó qué hizo con su primer sueldo: "Fui a una pizzería con mi mamá, nos comimos y nos tomamos todo. Después la quise comprar y no me le vendieron. Una de las pocas que cosas en las cuales me dijeron que no".

"Si lo veo a la Gata lo peleo, porque es amigo de Verón"

Pero cada vez que habla Diego genera alguna polémica y recordó el cruce que tuvo con la Gata Fernández durante el Clásico platense.

Tras un cruce entre le delantero y Licht, Diego mantuvo un entredicho y el 10 albirrojo le dijo que le gustaban mucho las cámaras.

"Yo le dije que cuando él no había nacido yo ya estaba un una cámara, lo van a ir a buscar a él. No me fue a pedir disculpas, no lo escuché en ningún lado. El viene de la contra. Viene de Estudiantes, es amigo de Verón, está todo mal".

Y recordó por qué está enojado con el presidente de Estudiantes. "Lo acusan de frenar al equipo contra Inglaterra en el Mundial. Y entonces un partido lo empezó a putear toda la cancha en River y yo los paré a todos".



"Después cuando yo no sigo en la Selección no me banco, dejó que se muera la amistad y me dolió mucho", y recordó en ese partido por la paz en el cual Verón le dijo que no lo boludeara. "'Yo no te boludeo' le dije que, a Boca lo llevé yo".

"No tomaría un café con Riquelme"

También habló de Riquelme y dijo que hoy que "no" se "sentaría a tomar un café" con el flamante vicepresidente del club, Juan Román Riquelme, y propuso a Ricardo Gareca como entrenador.



Aseguró que no tiene intenciones de juntarse con el ídolo "xeneize" que asumió el pasado lunes la conducción de la institución. "Si yo estaba con Riquelme en el vestuario y hacía lo que dicen que hizo, lo boxeaba de lunes a viernes, el sábado lo dejaba descansar y el domingo lo dejaba salir a la cancha", expresó el Diez.



A su vez, Maradona propuso a Ricardo Gareca, entrenador del seleccionado peruano y ex compañero suyo en el "xeneize", como entrenador en reemplazo de Gustavo Alfaro, a quien consideró "un buen DT" pero que "Boca se lo lastró".