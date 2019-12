Riquelme “pasó la escoba” en Inferiores y despidió a varios DTs

La nueva Secretaría Técnica Xeneize (que aún no definió la continuidad de Burdisso) le comunicó a Schiavi -DT de la Reserva- y a otros entrenadores de las divisiones inferiores que no continuarán en el club. De esta manera, Héctor Bracamonte, Sergio Saturno, Gustavo Pinto, Leonardo Testone, Víctor Marchesini y Luis Luquez, junto con Oscar Regenhardt, no seguirán en Boca.