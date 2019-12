Quejas por baja presión y falta total de agua en varios barrios de la Ciudad

En medio de una jornada calurosa, con temperaturas cercanas a los treinta grados, vecinos de distintos barrios de la Ciudad manifestaron a través del Whatsapp del diario El Día sus quejas por baja presión de agua y también falta total del servicio.

Desde La Loma, específicamente la zona de 41 entre 24 y 25, relataron que "hace diez días tenemos pérdida de agua. Vinieron a arreglar y dejaron todo abierto". Y agregaron: "Tratamos de sobrevivir al calor sin agua. Hay baja presión y entonces no llegan a cargarse los tanques".

Por otro lado, este jueves había inconvenientes en 52 entre 131 y 132 y áreas aledañas. Paola indicó: "Hace dos meses y medio tenemos falta de presión de agua. Hicimos los reclamos correspondientes pero no pasa nada. Los vecinos estamos hartos. Uno paga el servicio y no lo disfrutamos con normalidad".

Desde Altos de San Lorenzo, María Inés informó que en 77 bis entre 132 y 133 "estamos sin agua hace 10 días, con canilla secas. ABSA no nos da respuesta".

Asimismo, llegaron reclamos de parte de vecinos de la zona de Meridiano V. Nicolás manifestó: "No saben por lo que pasamos, en la cuadra de 20 entre 69 y 71 tenemos problemas con el agua hace días. En mi caso estoy mucho en el trabajo durante el día, pero hay mucha gente mayor que no sé cómo se las podrá arreglar".

En esa misma línea, Alicia sumó: "En 19 ntre 68 y 69 es el tercer día consecutivo sin agua. Es un tema reiterado y Absa no da ninguna solución". Y Dora, de 16 entre 63 y 64, sumó: "Está situación es insostenible y traumática, con estos calores no tener para bañarse y lo que es peor no tener agua en el depósito del baño. Ya no sabemos cómo pedir que nos escuchen".

Obras en 1 y 32

Aguas Bonaerenses (ABSA) había informado que este jueves podía faltar el agua en algunos barrios de la Ciudad debido a obras a realizarse en colaboración con la empresa IMSA, que está a cargo del soterramiento en 1 y 32.

Según se detalló en un comunicado, a partir de la mañana y hasta pasado el mediodía "se colocarán dos nuevas válvulas sobre una cañería de 200 milímetros que debió modificar su traza".

En esa línea, advirtieron que "es posible que en el horario mencionado, se registre baja presión en la zona norte de la ciudad ya que, para hacer efectivos los trabajos, se deberá regular la actividad del rebombeo de ABSA ubicado en 120 y 33".