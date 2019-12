Tras el impeachment, demócratas y republicanos se enfrentan por el juicio a Trump

La conmoción en Estados Unidos por el impeachment de ayer contra el presidente Donald Trump trocó hoy en un enfrentamiento entre la oposición demócrata y los republicanos por la forma en que debería realizarse el juicio político en el Senado, en medio de renovadas acusaciones del mandatario de un manejo partidista del proceso.

La polémica comenzó cuando la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, inyectó incertidumbre en torno a la continuación de los procedimientos al negarse a decir cuándo pedirá la apertura del juicio en el Senado.

Los comentarios de Pelosi causaron sorpresa durante una conferencia de prensa que dio esta madrugada después de que la Cámara de Representantes, dominada por los demócratas, aprobara anoche enviar a Trump a juicio político por abuso de poder y obstrucción al Congreso a raíz de su polémico manejo de la relación con Ucrania.

Todos los congresistas republicanos votaron contra el impeachment.

Pelosi se negó, varias veces, a decir cuándo elevará los cargos al Senado, lo cual es condición necesaria para que la cámara alta, que está controlada por el Partido Republicano, comience el juicio, en el que se da por descontado que Trump será absuelto.

"Ahora, el Partido Que No Hace Nada no quiere Hacer Nada con los cargos & no quiere enviarlos al Senado", tuiteó Trump hoy por la mañana, en alusión a los demócratas.

I got Impeached last night without one Republican vote being cast with the Do Nothing Dems on their continuation of the greatest Witch Hunt in American history. Now the Do Nothing Party want to Do Nothing with the Articles & not deliver them to the Senate, but it’s Senate’s call!