La actividad económica cayó 0,9% en octubre, informó el Indec

La actividad económica en su conjunto retrocedió 0,9% en octubre respecto de igual mes del 2018, pero subió 1,9% en relación con septiembre. informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)



Con estas variaciones, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) acumuló una merma del 2,3% en lo que va del año, informó el organismo.

Por su parte, el intercambio comercial durante noviembre dejó un superávit de US$ 2.445 millones, más del doble de los US$ 897 millones de ganancia obtenidos durante igual mes del año pasado, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



Este resultado positivo se basó en la fuerte retracción de las importaciones, que cayeron 21% interanual, para sumar US$ 3.409 millones, contra exportaciones que subieron 9,4% para alcanzar los US$ 5.854 millones.