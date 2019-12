Bonadio envía a juicio oral a Cristina Kirchner por la cartelización de la obra pública

El juez Bonadio envió a juicio oral a la vicepresidenta Cristina Kirchner y a otros ex funcionarios en la causa que los investiga por la cartelización de la obra pública. Esta investigación es derivada de la llamada "causa de los cuadernos de la corrupción.

En esta causa se investigó el supuesto circuito de pagos ilegales que habría funcionado bajo la órbita del ex Ministerio de Planificación Federal y Obras Públicas, a través del cual los empresarios habrían pagado sobornos a los exfuncionarios para recibir contratos de obra pública.

En total van a juicio 52 personas, entre las que se encuentran además de la ex presidenta, el ex ministro Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas, José López y el financista Ernesto Clarens, quien ya confesó haber recolectado las coimas y entregarlas a Daniel Muñoz, quien fuera el secretario privado del matrimonio Kirchner. Se los acusa del delito de cohecho pasivo cometido en 174 oportunidades. Mientras que entre los empresarios implicados por el presunto pago de coimas figuran el primo del ex presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, Gerardo Ferreyra, Cristóbal López, Juan Chediack, Carlos Román, José Cartellone y Carlos Wagner. Además serán juzgados en esta parte del caso Cristóbal Löpez, Fabián De Sousa y su hermano Osvaldo.

Así, el magistrado dio por cerrada la pesquisa y la remitió a sorteo de un Tribunal Oral, informaron fuentes judiciales. Los mencionados fueron procesados luego de que Wagner, ex titular de la Cámara de la Construcción, fuera aceptado como imputado colaborador y aludiera a un sistema que habría funcionado durante la gestión kirchnerista para la adjudicación irregular de obra pública mediante el pago de "sobornos".

"Los privados y los representantes de la organización paraestatal realizaron un claro pacto, en el cual los primeros entregaban dinero a los segundos para que éstos, ejerciendo sus capacidades, hicieran algo específico y determinado con relación a los procedimientos administrativos o contratos en los cuales estaban involucrados", sostuvo el fiscal del caso Carlos Stornelli al pedir el envío a juicio de la causa el mes pasado.

La causa principal por los cuadernos del remisero Oscar Centeno ya fue elevada a juicio oral, y quedó a cargo del Tribunal Oral Federal 7.