Cristiano Ronaldo desafiante cuando le preguntaron por Lionel Messi

Mientras aún perduran los ecos por la sexta obtención del Balón de Oro de Lionel Messi, a Cristiano Ronaldo le preguntaron si se terminó la rivalidad que se mantiene desde hace tiempo en el fútbol mundial entre ambos.

El portugués, ausente en la ceremonia de Francia durante la cual fue coronado el astro argentino, prefirió permanecer en Italia para participar de un acto en el que reconocido como mejor jugador de la Serie A de Italia.

Las crónicas periodísticas destacaron que en Milán, durante la entrega de premios del Calcio, Ronaldo fue interrogado sobre la puja del fútbol contemporáneo entre él y Messi, en un momento del duelo en el que ambos han superado la barrera de los 30 años.

Y CR7 sorprendió con la respuesta. "¿La rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Messi terminó o no?", le preguntaron. "No terminó, está comenzando", devolvió, desafiante y elevando el tono de voz el portugués.

En el marco de esa rivalidad, Messi había afirmado que "Me gustaba tener cinco Balones de Oro y ser el único. Cuando Cristiano me igualó -en 2017-, admito que me dolió un poco, ya no estaba solo en la cima. Pero en ese momento Cristiano tenía méritos para llevarse el Balón de Oro y yo no podía hacer mucho más".