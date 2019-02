El segundo de Vidal está "convencido" de que Mauricio Macri será reelecto

El optimismo de Daniel Salvador sobre los comicios nacionales de este año

El vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador, dijo hoy estar "convencido" de que el presidente Mauricio Macri será reelecto en los comicios nacionales de este año.

"Estoy convencido que Macri va a ser reelecto este año. Más allá del desaliento que puede haber hoy entre nuestros votantes, estoy convencido que finalmente se va a apostar hacia adelante y no volveremos al pasado", expresó el vicegobernador en declaraciones a FM La Patriada.

Sostuvo además que el oficialismo es consciente "de que fue un año duro y complicado, en el que muchos sectores y muchas familias están atravesando momentos difíciles", pero manifestó que se trata "de un camino que, más allá de los obstáculos y de las dificultades, va a poner al país y a la provincia de pie". "No hay dudas que hemos tenidos errores. Cada vez que existieron lo hemos dicho y aceptado. Cada error fue vinculado con buscar el camino para levantar esta situación. Es lo que uno hace en una familia, los grandes objetivos personales, familiares y laborales requieren esfuerzos", expuso.

"Estamos generando las condiciones para el autoabastecimiento y ese es el camino que se esta haciendo. Es casi como los cimientos de una casa, para ganar tiempo y no pagar costos, pero como tantas veces pasó, en sentido figurado, se cae la casa, se pierde la confianza y se pierde la plata", apuntó. Salvador opinó que "durante muchos años se ocultaron los problemas en lugar de resolverlos para no tener costos políticos" y reconoció que el Gobierno "no pudo resolver a tiempo el tema de la inflación".

Luego se refirió a la decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal de no desdoblar los comicios nacionales de los provinciales y planteó que "frente a la proximidad de la de las elecciones entendió que había que mantener las reglas de juego, que esto hace a la calidad institucional, al ser previsibles". Consideró luego que "la gestión de Vidal va a ser nuestra mejor campaña".