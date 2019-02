Maravillosa y perfecta: la gran performance de una gimnasta que obtuvo puntaje ideal

La gimnasta estadounidense, Katelyn Ohashi, logró puntaje ideal en Seattle, su ciudad natal, y representando a UCLA, con una performance tan entretenida como perfecta.

La deportista logró de esta forma, el quinto 10 en su carrera.

