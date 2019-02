Rinaudo: "Pedro es un emblema que pagó un precio injusto"

Fabián Rinaudo, hoy en Rosario Central, se refirió a la salida de Pedro Troglio de Gimnasia y manifestó que pagó un precio alto por malos trabajos anteriores.

En una conferencia de prensa del conjunto Canalla, Fito sostuvo además que Troglio es un emblema del Club y lo apena su alejamiento.

"Es complicado llevar cabo esa función de técnico en Argentina y más en este momento. No me sorprende que tenga pagar Pedro. Se tuvo que ir y hace cuatro partidos fue finalista de la Copa. Por un partido sos ídolo o el peor. Es Argentina, eso somos. Vivimos así, jugamos así, sentimos así. Para mí está mal que un partido te elevo o entierre. Uno trabaja siempre para mejorar. Debería ser diferente. Si ganás servis y si no ganás, no servis", destacó el volante central que fue transferido en el reciente mercado de pases.

Y agregó que "Es una lástima que así sea porque es Pedro es un emblema y un ídolo del club. Que se tenga que ir por haber ganado un partido, perdido tres y por años anteriores de malos trabajos que se carga al asumir, me da mucha pena por él, por el profe, por VÍctor, su equipo. Tener que pagar semejante precio no es justo ni para él ni para nadie".