El desafío de trabajar expuestos a altas temperaturas en medio de la ola de calor

Ayer la Ciudad volvió a arder, con una térmica que alcanzó los 40 grados alrededor de las 15. Cómo la vivieron quienes trabajan en aquellos oficios que más sufren las elevadas marcas térmicas

| Publicado en Edición Impresa

Tomar mucha agua y hacer alguna pausa extra. Esa es la clave para soportar jornadas tórridas cuando se trabaja de albañil, según cuenta Javier Peca, que en sus años en el oficio tuvo que enfrentar muchas jornadas agobiantes. Sin embargo, la de ayer le pareció “terrible”: “entre el mediodía y las tres de la tarde se puso muy difícil. Pero ya estábamos preparados, nos trajimos una heladerita y paramos cada tanto para tomar agua fresca y reponernos”, cuenta.

Como Javier Peca, cientos de platenses vivieron ayer la ola de calor que sufrió la ciudad -con una sensación térmica que alcanzó los 40 grados a las 15 y la alerta amarilla establecida por el servicio Meteorológico Nacional- desde oficios que se caracterizan por una mayor exposición al calor.

Cocineros, parrilleros, repartidores y taxistas se sumaron a la lista de los que pasaron el día sofocante más expuestos al calor que otros platenses.

A Hugo Martínez, por caso, le tocó sentir el rigor de las altas temperaturas desde su taxi sin aire acondicionado.

“No es que no tenga aire, es que no lo enciendo para no gastar, porque sino los números no cierran. La gente ya toma poco taxi y en los días así, menos”, le contó a este diario en un alto en el trabajo compartido con otros taxistas como Sergio Alza y Carlos Garritano .

Los días de tan intenso calor, dicen los taxistas, tienen una dinámica propia: permanecer en el auto buscando pasajeros por la calle se convierte en una tarea por demás incómoda, entonces las paradas se transforman en refugios donde esperar, al menos, a la sombra.

“Los mediodías de tanto calor nos ponemos al día con los chismes”, dice Alza y se ríe.

Tener aire acondicionado o no en el auto tampoco aparece como un factor determinante.

“La gente toma taxis por una emergencia, para llegar rápido y no se fija mucho en esas cosas. Sólo algunas señoras están pendientes de si el taxi tiene las ventanillas altas o bajas en plena ola de calor. Y todavía son menos los que llaman por teléfono y piden un auto con aire”, dice Hugo Martínez.

Para Daiana González, que es cocinera en un local de comidas rápidas, ni el aire acondicionado del local alcanza a contrarrestar del todo las incomodidades de cocinar en medio de la ola de calor.

“Se sufre más el calor con estos días. Hay que hidratarse constantemente cuando estás cerca de la cocina. Tomamos agua cada 30 o 40 minutos”, dice.

Uno de los aspectos llamativos de las jornadas de calor para los cocineros es que los pedidos del público no cambian.

“Hay cuarenta grados de térmica y la gente sigue pidiendo pastas, salsas y hamburguesas. Quizás en lugar de tomarse un café con leche se toman una gaseosa, pero en lo que tiene que ver con la comida piden lo mismo que un día común “, dice Daiana.

Simón Carbajal, que trabaja para una app para hacer pedidos on line dice que “el calor pega más, pero nos pagan 40%, en el horario en el que más se sienten las altas temperaturas que en un día común. Eso actúa como un incentivo para salir a pesar del clima”.

Cocineros, repartidores, taxistas y albañiles, entre quienes más sufrieron el calor

Simón cuenta que empezó a trabajar el día de ayer a las 10 de la mañana, cuando el calor ya pegaba fuerte y que el cambio más importante en su rutina con relación a un día común fue que se detuvo mucho más a hidratarse.

Para todos los consultados el calor representó un desafío con el cual pulsear en un día pesado y atípico. Y saben que volverá a condicionar sus rutinas en los próximos días, ya que el Servicio Meteorológico Nacional anuncia que las altas temperaturas seguirán al menos hasta el jueves.

De esta manera, se está frente a la primera ola de calor del verano, con máximas previstas (por ejemplo, para el jueves) de hasta 40 grados.

Para que se pueda hablar de una ola de calor deben darse durante tres días consecutivos temperaturas mínimas “iguales o superiores a los 22 grados” y máximas “iguales o superiores a 32,3”.

Los meteorólogos anticipan, además, que, durante todo el período, las altas temperaturas estarán acompañadas por sensaciones térmicas aún más elevadas como consecuencia de la presencia de humedad en el ambiente.

En este contexto, desde el Servicio Meteorológico Nacional se difundieron algunas recomendaciones para evitar la deshidratación de bebés, niños, y personas mayores.

Entre ellas se cuentan la de darles agua aunque no pidan, que vistan ropa clara y holgada y evitar que se expongan al sol, sobre todo de 10 a 16.

Además de los niños y los mayores de 65 años de edad, quienes padecen enfermedades crónicas, respiratorias o cardíacas, hipertensión arterial, obesidad y diabetes también son considerados grupos vulnerables ante el calor.