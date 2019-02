Villa San Carlos echó al DT Restelli pero ya tiene reemplazante: Jorge Vivaldo

Esta mañana Miguel Ángel Restelli dejó de ser el técnico de Villa San Carlos. La comisión directiva del Club decidió prescindir de sus servicios por los resultados que no lo acompañaron.

Lo cierto es que Restelli estuvo hoy bien temprano en el predio de Berisso para despedirse del plantel y los dirigentes, en donde pudieron verse muestras de afecto para el ahora ex técnico.

La dirigencia no perdió tiempo y ya tiene abrochado quién será el entrenador para lo que resta del torneo: se trata de Jorge Vivaldo. El ex arquero de Chacarita mañana mismo a las 9 de la mañana asumirá en el cargo y será presentado en sociedad para empezar a poner manos a la obra. Será el segundo ciclo de Vivaldo al frente de Villa San Carlos, ya que lo había dirigido cuando el Celeste estaba en la Primera B y terminó con el descenso a la Primera C. En ese entonces, a principios de mayo del año pasado, terminó su ciclo que había durado 6 meses ya que había debutado el 6 de octubre de 2017 con una derrota "villera" por 3 a 2 ante UAI Urquiza en Berisso.

En ese primer ciclo dirigió al equipo en 25 ocasiones, con 9 triunfos, 7 empates y 9 derrotas, logrando el 45,3% de los puntos en juego. La campaña del Flaco en San Carlos fue la siguiente: 10º) UAI Urquiza (2-3) (L); 11º) Platense (1-1) (V); 12º) Comunicaciones (0-3) (V); 13º) San Telmo (1-0) (L); 14º) Colegiales (2-1) (V); 15º) Atlanta (1-0) (L); 16º) Español (0-0) (V); 17º) Almirante Brown (1-0) (L); 18º) San Miguel (2-2) (L); 19º) Estudiantes (1-1) (V); 20º) Tristán Suárez (2-1) (L); 21º) Barracas (1-3) (V); 22º) Talleres (1-2) (L); 23º) Defensores de Belgrano (0-0) (L); 24º) Sacachispas (3-1) (L); 25º) Acassuso (0-2) (V); 26º) Fénix (2-1) (L); 27º) UAI Urquiza (1-1) (V); 28º) Platense (0-1) (L); 29º) Comunicaciones (4-1) (L); 30º) San Telmo (1-1) (V); 31º) Colegiales (0-2) (L); 32º) Atlanta (0-2) (V); 33º) Español (1-0) (L) y 34º) Almirante Brown (1-2) (V).