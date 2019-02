EN VIVO.- La alfombra roja de los premios Oscar

Todos los caminos conducen a “Roma”, la película de Alfonso Cuarón que estrenó Netflix, como mejor película, aunque el resto de las categorías asoma muy dividida. La ceremonia de premios comienza a las 22

Llegó la hora: los 91º Premios de la Academia cerrarán esta noche la temporada de alfombra roja desde las 22, con televisación por TNT (doblada) y TNT Series (en idioma original), cuando Hollywood entregue sus galardones lo mejor de la temporada cinematográfica, luego de una agotadora previa repleta de escandaletes.

Pero las polémicas ya quedaron atrás. Los “olvidados” lo mirarán por tevé, y finalmente no habrá presentador ni premio a mejor cinta popular, no habrá apenas dos números musicales (¡serán siete!) y no se entregará ningún premio en el corte publicitario: ya no se hablará de las polémicas decisiones de la organización para recortar la duración de la gala y ganar rating, tras un 2018 donde la ceremonia tuvo el peor rating de su historia, y finalmente las películas serán las protagonistas.

Aunque su falta de protagonismo en la carrera a los Oscar quizás tenga que ver no solo con la tracción de las polémicas organizativas en las redes, sino con un año donde ningún filme o performance ha generado gran pasión, por lo cual estos premios serán una guerra abierta: “Roma” está a la cabeza de las predicciones en las categorías principales, seguro, pero hay pocos premios cantados y muchas peleas abiertas que prometen una noche de premios repartidos sin un gran acaparador de estatuillas.