María Celeste Losa: la bailarina platense que brilla en La Scala de Milán

“Bailando me libero, me siento feliz”, cuenta quien llegó a los siete años al Colón. Ahora es solista en el mítico teatro italiano

“No siento que estas nuevas generaciones se tomen la carrera o el teatro como si fuera un templo. Cuando bailaba, estaba totalmente concentrada hasta que terminaba la función: en el momento que tenía de descanso entre acto y acto me cambiaba la corona, los trajes, las zapatillas… ¡No se me ocurría agarrar el teléfono en mitad de la función para escribir un mensaje!”, se quejaba Paloma Herrera el año pasado, al frente del Ballet Estable del Colón: un teatro que la bailarina platense María Celeste Losa, cuya historia de vida contradice el análisis de Herrera, transitó desde muy chica, parte de un camino con viajes de madrugada, una infancia sacrificada y mucha convicción, que la llevaría años más tarde a otro recinto mítico, el Teatro alla Scala de Milán, donde desde el año pasado es solista.

De visita por La Plata tras un año y medio de concentración al máximo en La Scala, Losa repasa ese camino en diálogo con EL DIA. Una ruta que comenzó en la escuela de danzas, bajo la tutela de Gabriela Giraldez, con apenas seis años: por recomendación de su maestra, apenas un año después se presentaba en el Colón, donde se encontró con Lilian Giovine, su maestra hasta su viaje a Italia.

Losa estudió cuatro años en el tradicional teatro porteño, levantándose a las 5 de la mañana, viajando hasta la capital federal con su padre, que dejó de trabajar para poder acompañarla “por consenso familiar”. “Nunca hubo dudas, pero fue muy sacrificado”, según cuenta su mamá. La menor del clan Losa (que cuenta también con el jugador de fútbol formado en la cantera de Estudiantes, Gastón Losa) volvía a La Plata, iba a la escuela, y de ahí al estudio de Giovine, para llegar a su casa cerca de la medianoche. A los doce, fue convocada para trabajar en la compañía de Iñaki Urlezaga, Ballet Concierto. “Lo que yo quiero es bailar ya”, dijo con una seguridad que caracteriza todas sus decisiones, y dejó la escuela del Colón.

Iñaki no dudó en largarla rápido al escenario, y todavía en sus primeros años de adolescencia Losa viajó con la compañía subiéndose a escenarios de Egipto, Japón, China, Estados Unidos. “Le queda solo un continente”, se ríe su madre, y remata: “La Antártida”. Las giras se interpusieron en su infancia, y desde los 14 empezó a rendir libre las materias del colegio. “Fui perdiendo el contacto con mis compañeros del colegio. Mis amigos eran mis compañeros de ballet”, que, claro, la duplicaban en edad y “me tenían como una hermana”.

“Fue difícil dejar la familia, los amigos, a mi maestra de toda la vida. Pero es lo que me gusta”

¿Dudó la familia de entregarse a la voluntad de esta chica que dejaba todo por la danza? “Fue su decisión, y la vimos tan convencida que todos acompañamos”, cuenta mamá. Con esa misma voluntad, tras el Ballet Concierto y el inicio de su carrera como primera bailarina en el Ballet Nacional Danza por la Inclusión, Losa intuyó que la cuna del ballet estaba en Europa y, con 18 años, en 2015, “decidí abrir nuevas puertas: fui a audicionar a La Scala: averigüé todo por internet, mandé los papeles y viajé”.

PROBLEMAS A LA ITALIANA

Pero a la gloria no se llega por un camino de rosas: cuando aterrizó en el mítico Teatro alla Scala milanés, sus papeles no estaban y no estaba en la lista para audicionar. “Se me paró el mundo. Había ido hasta ahí solo para eso...”, recuerda. Pidió hablar con el director, tomar una clase, que la vieran, algo. Y de puro insistir, a fuerza de desesperación, consiguió charlar con el director Makhar Vaziev, hoy en el Bolshoi, tras la audición, que le permitió ir a tomar una clase con el ballet estable al otro día.

“Yo viajaba a la noche”, cuenta Losa, pero, claro, nunca dudó en ir: aquella clase fue uno de esos momentos que marcan la vida, y donde la conciencia de la dimensión de semejante oportunidad puede provocar que el nerviosismo juegue una mala pasada. Nada de eso ocurrió a Losa que, revela con frescura, “al principio sentía nervios, sabés que te está mirando y juzgando el director. Pero bailando se pasa todo”.

Vaziev, entusiasmado, le ofreció contrato enseguida. Cosas del azar o del destino, Losa se enteraría luego que el entusiasmo del director había sido fogoneado en la previa por su mujer, que la vio precalentar y, según le contó el pianista argentino Marcelo Spaccarotella, también en el teatro, le dijo a Vaziev que la tenía que contratar.

Losa, primera bailarina en nuestro país, le pidió un par de meses para acomodar sus compromisos y pensar la decisión, volvió a Argentina, estudió algo de italiano y, meses después, regresó para comenzar su experiencia en La Scala.

SUDOR Y PASIÓN

Pero siguieron días complicados para la adolescente Losa. Dejar todo, la familia, los amigos, y bailar sin su maestra de toda la vida, “fue difícil, me faltaban ellos, pero es lo que me gusta”, afirma. Y se notaba: desde su comienzo en la compañía, el director le dio roles protagónicos. Desde 2015, bailó “La Cenicienta”, “Don Quijote” de Nureyev, “La Bella Durmiente” en versión de Alexei Ratmansky, interpretó al Hada Lila y a Diamante, bailó con Svetlana Zakharova como primera bailarina. Todo, como bailarina contratada, es decir, no como parte del cuerpo estable, lo que aportaba cierta inseguridad a su situación en Italia.

Tanto esfuerzo tuvo resultado, sin embargo, el año pasado, cuando “se hizo una audición para el ballet estable y me contrataron como solista”. Un logro particularmente importante teniendo en cuenta su condición de extranjera y recién llegada.

Su historia es un testimonio a la fuerza de voluntad, aunque Losa concuerda con las palabras de Paloma Herrera sobre una generación que se toma la danza de forma más laxa. “Depende de la persona”, asegura, “pero es real lo que dijo Paloma: esta generación toma la danza como un juego, como un hobby”. No todo el mundo trabaja el cuerpo y el movimiento al milímetro, accede a quedarse después de hora probando, empuja los límites. Para Losa, sin embargo, no es ni siquiera una decisión consciente: es una pulsión. Una pasión “que trabajo todos los días para mejorar”, explica quien, a pesar de que las clases, en Italia, son obligatorias solo tres veces por semana, “voy todos los días, incluso los días libres”.

¿De dónde nace el esfuerzo? Es que, dice la bailarina platense, “la danza es mi vida, dedico todo mi día a mi profesión, desde tan chica. Y es que bailando me libero. Me apasiona. Me siento feliz”.