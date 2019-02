Alternativa Federal tuvo su primer encuentro en Mar del Plata

El peronismo nucleado en el espacio Alternativa Federal (AF) realizó hoy en la ciudad de Mar del Plata su primer encuentro del año de cara a las elecciones 2019, que estuvo encabezado por el líder del Frente Renovador, Sergio Massa; el gobernador cordobés Juan Schiaretti, y el senador rionegrino Miguel Pichetto.

Con el lema "Hay Alternativa", los referentes de este armado se reunieron en el complejo La Normandina, ubicado en la zona de Playa Grande, donde reafirmaron su intención de construir una alternativa para enfrentar al oficialismo de Cambiemos y al kirchnerismo.

"Alternativa Federal tiene la responsabilidad de construir una nueva mayoría que se anime llamar a un gran acuerdo nacional", dijo Massa.

El ex intendente de Tigre fue el encargado de cerrar el acto principal frente a cientos de militantes, luego de una jornada de reuniones reservadas de los dirigentes de AF con jóvenes emprendedores como la nadadora olímpica Georgina Bardach y el científico rosarino Claudio Fernández.

Massa dijo además: "Tenemos la responsabilidad seguir abriendo el espacio, y convocar a otros sectores, no quedarnos en que esto es una pelea de dirigentes".

Llamó también a "abrazar a todos aquellos que quieren construir un nuevo gobierno en la Argentina, porque estamos frente a un gobierno que fracasó", y pidió: "Pongámonos de pie para terminar el 10 de diciembre con un gobierno que nos deja de rodillas".

Otro de los oradores del cierre fue Pichetto, quien aseguró que AF "no tiene nada que ver con el pasado y viene a hablar de propuestas".

"Tenemos que construir candidaturas que tengan el respeto de la sociedad", señaló, y refrendó su intención de pelear en las próximas elecciones: "Yo también soy candidato, un buen candidato, porque tengo experiencia".

Schiaretti, el único de los cuatro impulsores originarios de este espacio que no tiene aspiraciones presidenciales, dijo en un breve contacto con la prensa que AF "es la opción para dejar atrás la grieta y para ser un gobierno de unidad nacional".

"Al país no lo saca adelante ni un solo partido, ni un solo hombre, ni una sola mujer. Tenemos que tener la capacidad de hacer, salvando las distancias, lo que hicieron los españoles con el pacto de la Moncloa, o lo hermanos chilenos con la Conertación", indicó.

El gobernador cordobés aseguró que las elecciones se dirimirán entre tres opciones: "La que exprese al actual gobierno, el anterior y Alternativa Federal, que viene a ser la opción que permita una salida a la Argentina".

En el encuentro no participó el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, el cuarto socio fundador de AF junto a Massa, Pichetto y Schiaretti, y uno de los que ha dejado en claro desde el principio su intención de ser precandidato presidencial.

Urtubey dejó la localidad balnearia a primera hora del lunes, para viajar hacia su provincia, "ante la crecida del río Pilcomayo en Bolivia" porque "puede afectar nuevamente a Santa Victoria Este", según escribió en su cuenta de Twitter.

En la cita en el complejo de Playa Grande estuvieron en cambio otros cuatro gobernadores que integran este espacio opositor: Mariano Arcioni (Chubut), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Hugo Passalacqua (Misiones) y Sergio Casas (La Rioja).

Ausentes con aviso fueron, además de Urtubey, Domingo Peppo (Chacho), Roxana Bertone (Tierra del Fuego), Juan Manzur (Tucumán) y Gustavo Bordet (Entre Ríos).

Si bien no participó en la reunión, el ex ministro de Economía Roberto Lavagna envió un breve video en el que dijo que "a Argentina le hace falta un gobierno de unida nacional, que no es la unanimidad, pero sí es generar en un grupo muy amplio sustento político".

"De lo que se trata es de encontrar un camino para realizar un futuro distinto. Tenemos que buscar un nuevo momento, un momento de paz, de orden, de progreso, de justicia social", agregó.

También envió un video con su adhesión a esta propuesta la dirigente del GEN, Margarita Stolbizer.