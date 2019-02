Conmoción en la zona de Plaza Rocha por otro brutal asalto con ataque sexual

Actuó un solo hombre, que además golpeó y amenazó a la víctima, de 22 años. Es un caso que se suma a los de las dos jubiladas agredidas

“Estamos consternados por lo que pasó”, le dijo a EL DIA un comerciante y vecino del negocio que fue asaltado el sábado a la mañana, donde un sujeto armado golpeó y abusó de la hija del propietario.

Se trata de una cuadra en la que se emplazan casas particulares y muchos comercios, aunque la dirección exacta y el rubro se preserva en resguardo de la víctima. Al momento de producirse el aberrante hecho, varios de los locales estaban abiertos al público.

Fuentes de la investigación señalaron que todo sucedió cerca de las 9, a unos 200 metros de la plaza Rocha.

El local es atendido por el dueño y su hija de 22 años. De acuerdo a lo referido por el hombre a las autoridades, él había salido unos minutos y a cargo había quedado la joven. Fue entonces cuando un desconocido ingresó en el negocio.

La puerta estaba abierta y, conforme a los testimonios recabados por este medio, es algo que los comercios de ese sector “suelen hacer”.

No obstante las circunstancias mencionadas, los pesquisas creen que se trató de un asalto al voleo y no de algo premeditado.

Por otra parte, se ignora si el ladrón dio a conocer sus intenciones enseguida o si se hizo pasar por un cliente. Lo cierto es que, al regresar el titular al negocio, se topó con el atacante, que salía raudamente del interior y, para garantizar su escape, se abalanzó sobre él.

Algo en la forma de comportarse de ese individuo había llamado la atención del propietario, por eso cuando aquél lo abordó, respondió de forma inmediata. Entonces se trenzaron en una breve lucha que fue aprovechada por el malviviente para huir de la escena.

La preocupación reemplazó a la sorpresa. El temor invadió su cuerpo. Apurando el paso, el comerciante se dirigió hacia el fondo del inmueble.

Allí vio a su hija, tirada en el suelo y boca abajo. Estaba inconsciente, con los pantalones bajos y muy golpeada. Tras alertar a las autoridades, intentó despertarla. Y, una vez que recobró el conocimiento, la víctima le refirió a su padre parte de lo que había pasado.

La joven se encontraba en estado de shock y no pudo aportar muchos datos, por lo que se espera que, una vez esté recuperada, logre brindar información que permita dar con su agresor.

La trasladaron al hospital San Martín, donde fue asistida de inmediato. Si bien su salud no corría peligro, permaneció el tiempo requerido para recuperarse de la conmoción.

Según se indicó de manera oficial, en la cuadra donde ocurrió el violento episodio hay “más de una cámara de seguridad”. En ese sentido, añadieron, se están investigando las grabaciones para poder identificar al sospechoso.

En tanto, los voceros revelaron que el asaltante se llevó “poco más de mil pesos que la damnificada tenía en la cartera”, además de “un celular y una computadora.

ANTECEDENTES

Este tipo de casos no es nuevo en La Ciudad. En efecto, se trata del tercer episodio con características similares en lo que va del año.

El 12 de enero a la madrugada, una mujer de 85 años sufrió en su casa de San Carlos la intrusión de un encapuchado que la asaltó y abusó de ella.

La jubilada se despertó con la luz de una linterna apuntándole a la cara y el delincuente que la portaba le ordenó que se quedara quieta porque “sino la mataría”, para luego atarle las manos a la cama con precintos y ponerle una cinta en la boca. Según relató la mujer, a partir de ese momento, y al menos durante media hora, abusó sexualmente de ella sin ahorrar violencia.

La declaración que ofreció la víctima en el Gabinete de Delitos Sexuales de la DDI sumó muchos datos a la causa, por la que un par de días después fue detenido un joven de 20 años, oriundo de Misiones, que había hecho algunos trabajos para la jubilada.

Una semana después en el barrio El Rincón, otra mujer de la misma edad fue golpeada con saña en su domicilio, también por un solo sujeto. La víctima sostuvo que “me llevó a la planta alta y me tiró en la cama, se bajó los pantalones y vi que tenía una erección. Me pedía que le agarrara su pene y como me negué, comenzó a masturbarse delante mío y eyaculó sobre mi ropa”. Luego intentó asfixiarla con una almohada, para luego huir con pertenencias.