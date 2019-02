"La declaración de Manzanares es una de las más importantes", señaló el fiscal

Stornelli indicó que la declaración del contador de la familia Kirchner constituye "un relato de cómo era el mecanismo de recaudación y de lavado", e incluso la definió como "una de las declaraciones más importantes" de las brindadas hasta el momento en la causa de los cuadernos de la corrupción

El fiscal federal Carlos Stornelli aseguró hoy que la declaración del detenido ex contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, en el marco de la causa de los cuadernos de la corrupción "es una de las más importantes" porque es un relato "ilustrativo" proveniente de "uno de los que hicieron las cosas" que cuenta "cómo era el mecanismo de recaudación y de lavado".

"Es una declaración que duró dos jornadas y es probable que se amplíe, pero ya tenemos lo suficiente por haber firmado el acuerdo. Es una declaración muy ilustrativa que hace un gran aporte, incluso con la admisión de su propia participación y responsabilidad", aseveró el representante del Ministerio Público Fiscal en una entrevista que brindó esta mañana a radio Mitre.

Allí, Stornelli aclaró, no obstante, que "la declaración de un arrepentido", figura en la que aspira ser encuadrado el detenido ex contador de los Kirchner, "no se convierte en prueba hasta que el juez no la homologa", con lo cual -precisó- "hay que esperar un poquito".

En este sentido, si bien no ahondó en detalles, el fiscal Stornelli dijo que la declaración de Manzanares constituye "un relato de cómo era el mecanismo de recaudación y de lavado", e incluso la definió como "una de las declaraciones más importantes" de las brindadas hasta el momento en la causa de los cuadernos de la corrupción.

Además, reveló que el detenido ex contador y sus abogados se "comprometieron a aportar documentación" para sustentar lo dicho.

En este punto, sostuvo que "obviamente" esta declaración le da un nuevo impulso a la causa dado que, a medida que se reúnen los testimonios y las pruebas, la causa se va "arrimando más a establecer cómo funcionaba este sistema que se había armado" durante la gestión kirchnerista.

Por otro lado, al ser consultado sobre si Manzanares había apuntado específicamente a la ex Presidenta y actual senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner, Stornelli dijo que "hizo algunas menciones".

"El relato de un arrepentido es mucho más interesante, más allá de a quién apunta, porque contó cómo se recaudaba, dónde se llevaba, dónde la guardaban, cómo la sacaban y cómo la invertían", sostuvo el fiscal. "Abrió líneas de investigación que no teníamos, identificó bienes que no teníamos y corroboró sospechas que teníamos", abundó el fiscal en la entrevista que brindó esta mañana.