"Me entregaron un cuerpo frío, pálido, lastimado y sin vida", dijo la mamá de Lucas

Escribió unas palabras en Facebook y expresó sus primeras sensaciones en medio del dolor y la bronca

"5 de febrero del 2019, a la mañana lleve a mis dos hijos sano con vida a la colonia del colegio Lincoln. Era el tercer día que iban,pero llegando al horario de retirar a los niños, fue que solo me devolvieron un hijo, y el otro hijo Lucas kevin Lin? Me entregaron un cuerpo frío, pálido, lastimado y sin vida! Ustedes me hizo perder a un hijo, por NEGLIGENCIAS de los docentes que estaban encargados! Mi corazón esta partidos en pedazos, me duele tanto! Si pudiera elegir, reemplazaría por el! Prefiero morirme YO! No mi hijo! ¿Por qué la escuela no cuidaron bien a mi hijo? ¿Donde está la responsabilidad de los docentes? Mi hijo tenía solo cinco años y medio. Y por culpas de ustedes! Perdí a mi hijo por siempre.... POR SIEMPRE!

Con esas palabras, Jianying Li, la mamá de Lucas, el nene de 5 años que murió ahogado en la colonia del Colegio Lincoln el pasado martes, expresó su profundo dolor horas después del velorio y la despedida de sus restos.

El velatorio, que se hizo en una casa de sepelios de 72 entre 13 y 14, contó con una multitud desfiló desde antenoche hasta las 2 de la tarde de ayer, cuando la caravana partió hacia el cementerio Campanario. A lo largo de todas esas horas las escenas fueron desgarradoras.