Sigue la búsqueda de Javier Martínez, el chico que "fue a hacer un mandado y no volvió más"

Su familia está desesperada. El adolescente tiene 14 años y fue visto por última vez en la zona de 122 y 75 el pasado lunes. Desde entonces no se ha sabido nada de él

La incertidumbre y la desesperación por saber cómo y dónde se encuentra su hijo mantiene en vilo a una familia de Villa Elvira desde el pasado lunes. Aquella jornada, cerca de las 18.30 partió de su casa Javier Martínez de 14 años con rumbo a una despensa ubicada en 122 y 75. Allí debía comprar los ingredientes para hacer unas pizzas y luego regresar a casa.

En diálogo con eldia.com, Jorge su papá contó que efectivamente su hijo llegó hasta el lugar cerca de las 19.00. Pidió mozzarella y otros artículos y, tras abonarle al comerciante, se retiró. Con la compra concretada, el joven debía dirigirse a 90 entre 116 y 117, donde se encuentra su casa.

Pero algo sucedió en el medio que hizo que Javier no regresara. A este misterio se suma otro interrogante que se abrió a partir del relato del despensero: ¿Qué le pudo haber sucedido a Javier para que volviera a la despensa con las manos vacías a pedir fiado la misma lista lista de productos?

Según sus padres, Javier "no tiene muchos amigos" por lo que casi dan por descartado que se quedara conversando o que se fuera con alguien. También contaron que "es un chico que se porta bien y que no genera problemas" y que "salvo algún reto que un padre siempre da a su hijo", nunca se originó alguna situación conflictiva que pudiera derivar en la decisión de escapar de su casa.

Hasta el momento, el único dato que obtuvieron fue el que aportó el despensero del barrio quien indicó a los padres que el joven compró una lista de artículos y que a los pocos minutos regresó sin nada y a pedir que le fiaran el mismo listado de productos. En torno a esta información, los padres postulan dos hipótesis: o se le perdió el encargo o se lo robaron.

Es en este marco que, mientras intentan encontrarle una explicación a su imprevista desaparición, tanto la familia como amigos se encuentran abocados a la búsqueda del joven. Jorge le contó a eldia.com que la mamá de Javier ha estado dedicada por completo estos días a revisar los videos captados por las cámaras de seguridad de la zona pero que hasta el momento no se ha logrado obtener un dato que puede ayudar a resolver el enigma de la desaparición del joven.

También sostuvo que la búsqueda se torna mucho más difícil por el rechazo que tenía Javier al uso de la tecnología. "A diferencia de muchos chicos de su edad, a Javier no le gustan los teléfonos y no tiene Facebook. Hoy en día cuando se pierde un chico la policía nos ha dicho que también se buscan pistas en las redes sociales. Pero como él no usa estas cosas, obtener más información sobre amigos o conocidos es más complicada" contó Jorge.