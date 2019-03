Los Triperos hicieron el aguante en las afueras de Estancia

Pasadas las 13, varios simpatizantes de Gimnasia se hicieron presentes en el predio de Abasto donde el plantel se encontraba concentrado a la espera del nuevo Clásico platense.

Los mens sana, que hoy no podrán estar en 25 y 32, quieren acompañar al equipo de algún modo y por eso se dieron cita en Estancia Chica. Sin embargo, no pudieron ingresar y se les informó que el micro no saldría por la entrada principal, sino por una calle interna que desemboca en ruta 36.

Ante esto, muchos decidieron mudarse hacía ese sector y esperar allí al grupo que conduce el Indio Ortiz, que tuvo la charla técnica a las 15 y luego emprendió el viaje rumbo al Estadio Ciudad de La Plata.

Cabe remarcar que solamente en la filial Fidel de Berisso, se podrá seguir el choque mediante pantalla gigante.

El Lobo chocará contra el Pincha a partir de las 17:20, con el arbitraje de Germán Delfino. Par este nuevo Clásico, que tendrá a un hombre de la casa sentado en el banco como Hernán Ortiz, el Lobo presentará un cambio respecto al once que viene de vencer a Independiente.

Es que el Indio optó por poner a Santiago Silva en el frente de ataque y apelar a un sistema 4-4-2, con Jan Hurtado como compañero ofensivo del Tanque. En tanto, quien dejará su lugar será Horacio Tijanovich, mientras que se mantendrá en el equipo el joven Jesús Vargas.

El venezolano impresionó para bien con sus desfachatez y picardía y por eso el técnico decidió volver a meterlo entre los once ni más ni menos que en su primer Clásico desde que arribó al Lobo.

"Hemos trabajado en la definición, el orden y la paciencia. Desde la solidez uno puede construir cosas, y estamos tratando de agregarle un poco más de juego", dijo Ortiz al llegar al Estadio cerca de las 16.