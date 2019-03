El Reino Unido y la UE, en vilo ante la crucial votación sobre el Brexit

La primera ministra británica, Theresa May, hará mañana un nuevo intento de destrabar el Brexit al someter al voto del Parlamento su acuerdo de divorcio con la Unión Europea (UE), a menos de tres semanas de la fecha de salida y luego de que el bloque se negara a introducir los cambios que exigían los diputados para no volver a rechazarlo.

Con todos los pronósticos en contra, May viajará en las próximas horas a Estrasburgo para mantener conversaciones de último momento con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y tratar de concretar modificaciones que permitan que el acuerdo sea aceptable para los legisladores británicos, informó su oficina.

A un año y nueve meses del referéndum que aprobó el Brexit, los diputados están muy divididos respecto a cómo abandonar el bloque e incluso sobre si hacerlo o no, y hay pocas señales de un gran cambio de opinión desde que la Cámara de los Comunes rechazó ampliamente el acuerdo de separación, en enero pasado.

Los dirigente de la UE, en tanto, están exasperados con lo que describen como incapacidad del frágil y dividido gobierno británico de presentar una visión clara sobre el Brexit, y también porque May quiere modificar ahora un acuerdo que ella misma negoció con el bloque durante más de un año y medio hasta su firma, en noviembre.

Una segunda derrota del acuerdo podría derivar en que el Reino Unido tenga que poner fin a 46 años de vínculos con su mayor socio comercial el 29 de marzo sin un acuerdo sobre su relación futura, lo que implicaría grandes perjuicios económicos para el país y el bloque.

El viaje relámpago de May a Estrasburgo no garantiza que se firme un nuevo acuerdo entre las partes, pero fuentes del gobierno citadas por la cadena BBC afirmaron que la premier cree que las conversaciones directas son la única forma de romper el estancamiento en este momento crítico.

La Comisión Europea (CE), el Ejecutivo de la UE, que ha rechazado todos los recientes intentos de May de renegociar el pacto, dijo hoy que estaba abierta a más reuniones con negociadores de Londres, pero insistió en que ahora toca al Parlamento británico tomar las "decisiones importantes".

La principal preocupación de los diputados británicos sobre el acuerdo se centra en una cláusula que busca mantener abierta la frontera entre Irlanda del Norte, que es parte del Reino Unido, e Irlanda, un Estado de la UE.

El mecanismo, conocido como "backstop", es una salvaguarda que, a fin de evitar la necesidad de imponer aranceles y controles en esa frontera, mantendrá al Reino Unido en una unión aduanera con los restantes 27 países de la UE hasta se establezca una nueva relación comercial bilateral.

May y legisladores pro-Brexit de su Partido Conservador piden revisar el acuerdo para incluir garantías de que el Reino Unido no permanecerá atado a las normas del mercado único si Londres y Bruselas no llegan a un acuerdo sobre su futura relación después del Brexit.

La UE rechaza renegociar el acuerdo, aunque ha ofrecido lo que describe como garantías legalmente vinculantes de que el backstop no será permanente.

Si el pacto es aprobado mañana por los Comunes, el Reino Unido saldrá de la UE el 29 de marzo en virtud de los términos establecidos en ese documento.

En caso de que sea rechazado, entonces los diputados votarán el miércoles sobre si el Reino Unido debería marcharse de la UE sin acuerdo, y si esto tampoco es aceptado, entonces habrá otra votación el jueves sobre si se solicita un retraso del Brexit.

El líder del opositor Partido Laborista, Jeremy Corbyn, quiere impulsar una moción para celebrar un segundo referéndum en caso de un nuevo fracaso del plan de May.