Espía en Malvinas, busca que el IPS le reconozca su derecho a pensión

Fernando Otero Otero fue reconocido y condecorado por el Estado nacional como ex soldado en Malvinas. Lleva diez meses de espera

Una noche cerrada de otoño, mientras el pesquero Usurbil navegaba en el mar austral, un oficial de Inteligencia de la Armada nacional irrumpió a bordo del buque y le exigió a la tripulación, mitad argentina y mitad española, que cumpliera tareas de espionaje contra las fuerzas inglesas. Corría 1982 y esos marinos mercantes que prestaban servicios a una empresa naval privada terminaron en medio de la guerra que se desarrollaba en las Islas Malvinas.

Fernando Otero Otero, un gallego nacido en Bueu, provincia de Pontevedra, España, era mecánico naviero del Usurbil y le tocó participar como espía, de esa manera insólita, ya que era civil y extranjero, en el enfrentamiento bélico.

Hasta ahí, su historia es una de las tantas que produce, con todos los caprichos y arbitrariedades que le son propios, una guerra. Pero ahora, transcurridas casi cuatro décadas del conflicto argentino-británico, Otero Otero -65-, considerado desde hace unos años veterano de guerra por parte del Estado nacional y beneficiario de una pensión de la Anses por su actuación en Malvinas, reclama desde mayo pasado que haga lo propio el Instituto de Previsión Social de la Provincia -IPS-. El hombre asegura que la resolución del trámite se retrasa porque el organismo no le reconoce su tiempo de residencia en territorio bonaerense.

Cuando a él lo involucraron para hacer inteligencia, los aviones del Reino Unido sobrevolaban la zona. Había, en ese momento, tres barcos pesqueros: el Narwal, hundido por la flota inglesa y con un muerto; el María Luisa, que alcanzó a escapar antes de comprometerse con la línea de fuego; y el Usurbil, que zafó de un ataque porque había españoles en su interior y Gran Bretaña quiso evitar tener un conflicto diplomático con el país ibérico.

El lugar de residencia de Otero Otero, según consta en el Consulado Español de Bahía Blanca, fue desde el 2 de octubre de 1980 hasta el 18 de mayo dentro del buque donde trabajaba, en el Puerto Ingeniero White, a pocos kilómetros de esa ciudad del sur bonaerense.

Por qué tardó en reclamar

En una extensa nota dirigida al presidente del IPS, Otero Otero explica las razones de su demora para iniciar los expedientes de acceso a los beneficios de ex combatiente. “Hasta mi jubilación en 2009 -cuenta-, yo creía guardar un secreto militar. Por lealtad al país no hablé del tema con nadie salvo con mi familia, aunque nadie me prohibiera hacerlo; a los argentinos, sí se les prohibió. Y es entonces cuando me entero por internet que el único leal era yo, puesto que todos mis compañeros argentinos estaban reconocidos como Veteranos de la Guerra de Malvinas, condecorados y pensionado, además de otras prebendas concedidas tanto por el Estado como por sus respectivas provincias. Pero sólo estaban ellos. Nosotros no salíamos en ninguna de las historias que circulaban por la red”.

Desde hace unos años, después de una larga lucha, los centros de ex combatientes consiguieron la sanción de una ley que le otorga una pensión honorífica a los bonaerenses que participaron en el conflicto de Malvinas. El beneficio es independiente del que se brinda, también a los veteranos de guerra, a nivel nacional.

El 25 de mayo de 2017, en la Embajada Argentina en Madrid se condecoró al ex marino mercante por su participación en Malvinas.

Este diario consultó al IPS sobre el trámite de Otero Otero en ese organismo previsional y al cierre de esta edición no se obtuvo una respuesta.