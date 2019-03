Las Leonas vencieron a Australia pero la alegría no fue completa para Argentina en Sidney

El seleccionado de hockey femenino de la Argentina, Las Leonas, superó esta madrugada a Australia por 1-0 en Sidney con un gol de Delfina Merino, en un partido válido por la fase regular de la nueva Pro League, el torneo que reemplazó al Champions Trophy.

Merino, nacida en Vicente López y surgida del Club Banco Provincia, marcó el gol de la victoria a los 24 minutos del primer tiempo del partido jugado en el Parque Olímpico de Sidney, según detalló la Agencia EFE.

#HockeyProLeague | Con está gran jugada gestada desde el fondo con Piti D'Elia, toque de Luchetti, pase de Rebecchi y golazo de Delfina Merino #LasLeonas le ganaron a Australia 1 a 0. pic.twitter.com/CbFDNZWlCp — Camino al Vestuario (@CAV963) 16 de marzo de 2019

"Estamos muy contentas con el resultado y la victoria, pero tenemos que mejorar para lograr más goles, generar más córners y jugar mejor. Debemos estar más concentradas y jugar más simple", analizó con autocrítica Rosario Luchetti, la jugadora de 34 años que se desempeña en el Belgrano Athletic Club (BAC), en declaraciones a la Federación Internacional de Hockey (FIH).

Con la victoria, Argentina se ubicó segunda con 13 puntos, uno menos que Australia (14), que aún sigue líder pero con un partido más. Las Leonas volverán a jugar por la Pro League el jueves próximo ante China, en la ciudad de Changzhou.

En tanto, el seleccionado masculino de hockey sobre césped de la Argentina, Los Leones, perdió esta madrugada con Australia por 3-2, en un partido válido por la fase regular de la nueva Pro League.

Australia consumó su cuarta victoria consecutiva en el Parque Olímpico de Sidney merced a los goles de Jeremy Hayward en dos oportunidades, y de Blake Govers, mientras que Los Leones reaccionaron y descontaron a través de Maico Casella y Juan Catán, pero no pudieron alcanzar el empate.

El combinado australiano, que había perdido con Bélgica (4-1) en enero pasado, hilvanó cuatro victorias consecutivas, las anteriores frente a Alemania (4-2), Gran Bretaña (2-0) y España (2-1), según consignó la Agencia EFE.

"Australia jugó realmente bien en los dos primeros cuartos. No tuvimos la pelota y no defendimos bien, pero mejoramos en el tercer y cuarto periodos, cuando fuimos más duros en defensa e hicimos buenas combinaciones en ataque, aunque no conseguimos el resultado que queríamos", analizó el DT argentino Germán Orozco, en declaraciones difundidas por la Federación Internacional de Hockey (FIH).

Con la derrota, el equipo argentino sigue con 7 puntos, como consecuencia de dos éxitos (ante Holanda y Nueva Zelanda), un empate (con Alemania) y dos caídas (ante Bélgica y ahora con Australia). Los Leones, campeones olímpicos en Río de Janeiro 2016, jugarán sus tres próximos compromisos en Rosario, ante los seleccionados de España (31 de marzo), Gran Bretaña (6 de abril) y Nueva Zelanda (13 de abril).