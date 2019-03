La historia del changarín de los U$S 500 mil, no existió

| Publicado en Edición Impresa

José Sánchez, un entrerriano de 39 años, se había convertido en gran protagonista de una verdadera historia de ejemplo cuando contó que el fin de semana caminaba por la ciudad de Nogoyá y encontró un maletín que contenía medio millón de dólares en plena calle, los que inmediatamente devolvió a su dueño. Y que no aceptó la recompensa de 1 millón de pesos ofrecida, sino que sólo pidió un trabajo en “blanco”.

Su relato cerraba perfecto para convertirse en un hecho de tremenda honestidad y grandeza, pero no. Con el correr de las horas, la Justicia no encontró al empresario que habría perdido semejante fortuna, ni el maletín, ni los dólares. Es decir, lo que describió el “héroe” por una horas, no se pudo comprobar ni con testigos ni con cámaras de seguridad.

Sánchez, según contó, no tiene un trabajo formal y vive de changas; por la mañana realiza trabajos de pintura y por la tarde es panadero. Dijo que fue en el camino a su trabajo cuando vio a un hombre bajar de una camioneta roja mientras discutía muy nervioso por teléfono; tenía un maletín en la mano que se olvidó cuando se subió de nuevo al vehículo y arrancó. Entonces, José relató -a los medios y a la Justicia- que fue corriendo hacia la maleta y al abrirla encontró miles de dólares: 500 mil en total. “Cuando lo abrí, lo miraba y lo volvía a mirar porque yo nunca en mi vida vi esa plata. No la conocía. El dinero que conozco acá es el de 100 pesos, pero dólares jamás”.

Lo cierto es que con el maletín en la mano, dijo que primero pensó en acudir a la radio de la ciudad para devolverlo, pero mientras caminaba vio pasar la camioneta y reconoció al conductor que, preocupado, buscaba el maletín. Entonces, sin dudarlo, se acercó y se lo devolvió. Dijo luego que el empresario -de nombre Gustavo y que vivía en Rosario pero iba a Colón (Entre Ríos) a hacer una operación inmobiliaria- le ofreció $1 millón o una casa como recompensa, que no aceptó. Sí tuvo su minuto de fama.