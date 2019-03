Tras reunirse con Raúl Castro, Cristina Kirchner visitó al presidente de Cuba

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió a la ex presidenta y senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner, con quien dialogaron sobre la región y la necesidad de "preservar a América Latina y el Caribe como zona de paz". "Ayer recibí a la ex Presidenta y senadora de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. En fraternal encuentro conversamos sobre los más recientes acontecimientos en la región. Compartimos la necesidad de preservar a la América Latina y el Caribe como Zona de Paz", indicó Canel Bermúdez en su cuenta de Twitter.

El lunes, la ex presidenta argentina había sido recibida por el ex mandatario cubano y hermano del fallecido Fidel Castro, Raúl Castro, en la ciudad de La Habana, según confirmó el canciller de ese país, Bruno Rodríguez Padilla.

"El General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de #Cuba, recibió en la tarde de hoy a la senadora y ex presidenta de #Argentina, Cristina Fernández de Kirchner", afirmó el canciller cubano en la red social.

La ex mandataria viajó el jueves pasado a la madrugada a Cuba, para encontrarse allí con su hija, Florencia Kirchner, quien, según relató públicamente la ex mandataria a través de un video difundido por redes, debió permanecer en la isla por indicación médica, ante un cuadro que, de acuerdo con lo que trascendió luego, corresponde a un linfedema. En tanto, en declaraciones formuladas ayer, uno de los abogados de Cristina y Florencia Kirchner, Carlos Beraldi, afirmó hoy que "con seguridad" la ex mandataria regresará al país este viernes, proveniente de Cuba.