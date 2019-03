"Palito" de Scaloni a los jugadores: "Messi llevó el peso, los demás tienen que dar más"

Entre las muchas declaraciones formuladas por Lionel Scaloni después de la caída ante Venezuela hubo una que apuntó directamente al flojo rendimiento de los integrantes del equipo nacional. "Messi ha llevado el peso del partido, los demás tienen que dar más", tiró el entrenador minutos después de finalizado el encuentro en Madrid con una derrota por 3-1 y una actuación para el olvido.

Después de opinar que "Viendo los goles, la línea de tres, de cuatro o de cinco no importa. No es una cuestión de sistema, sino de actitud, de saber qué tenemos que hacer", Scaloni habló sobre Messi y su regreso a la Selección y sorprendieron sus dichos: "Él es muy raro que no lleve el peso del partido. Lo ha hecho. Los demás tienen que dar más. En el segundo tiempo, él se sintió más cómodo y el equipo también", añadió finalmente.