Ever Banega se candidateó en la Selección: "Me veo para la Copa América"

Ever Banega no se baja de la Selección y afirmó que "Me veo para la Copa América" al hablar sobre la actualidad del equipo nacional y su situación personal.

En momentos que Gonzalo Higuaín comunicó su alejamiento definitivo mientras Mascherano y Biglia confirmaban su decisión de dejar la albiceleste más la aparición de Lionel Messi quien gritó a los cuatro vientos que seguirá buscando un título, Banega manifestó sus deseos de seguir.

"Si me llaman, bienvenido sea", remarcó el volante del Sevilla que tiene 30 años y todavía nunca fue llamado por Lionel Scaloni.

En esa misma línea, Ever Banega puntualizó que "Me veo para la Copa América, para el Mundial ya no. Hay que saber darle paso a los demás. No le cierro las puertas a la Selección. Si me tienen que llamar, bienvenido sea", agregó.