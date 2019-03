Interrumpen tratamientos antirrábicos por falta de vacunas en un centro de salud

En la unidad sanitaria de Ringuelet avisaron a los pacientes que no tendrán dosis para hoy y desató quejas de los vecinos

| Publicado en Edición Impresa

Volver a empezar. No se trata de una canción popular que encierra cierta esperanza. Si no de la situación que vive un vecino de Tolosa, mordido por un gato, y a quien de nada le sirven las vacunas antirrábicas a las que se sometió en los últimos días. En el Centro de Salud 25 de Ringuelet se quedaron sin dosis cuando el paciente iba por la número 4 -son 7 en total- y se ve obligado ahora a reiniciar todo el tratamiento, pues la clave en la eficacia de la fórmula contra la rabia se encuentra, justamente, en la continuidad de las aplicaciones.

Desde la secretaría de Salud del Municipio se reconoció que se agotaron las dosis y remarcaron que harán un pedido a Provincia a partir de mañana.

Esta historia comenzó el jueves por la tarde en la puerta de una vivienda de 2 entre 521 y 522. Apareció ahí un gato y el dueño de casa, Diego De Bona, lo entró y le dio de comer. Cuando el vecino lo alzó para devolverlo a la calle, el felino lo mordió en el brazo izquierdo. La lesión resultó bastante profunda y, sabiendo cómo se debe proceder para evitar el posible contagio de rabia, el hombre acudió al día siguiente al centro de salud municipal de Ringuelet de la calle 12 y 514.

Desde el viernes hasta ayer, le aplicaron a de Bona, día tras día, las dosis de la antirrábica. Fin de semana largo que se lo atendió, no obstante, a través de la guardia de la unidad sanitaria. Pero tras recibir la cuarta dosis, se le advirtió que el centro de salud se había quedado sin vacunas y que se podrían reponer recién el viernes próximo. El problema es que al mismo tiempo que se le comunicaba la faltante le anticipaban que, debido a la interrupción del tratamiento antes de cumplir con la quinta dosis, debía comenzar todo de nuevo.

“Me llegué a dar la cuarta dosis y se acabaron. Me falta darme tres. Dicen que van a llegar el viernes. Es decir, se interrumpe el ciclo de tratamiento y ahora tendría que volver el viernes para iniciar un nuevo plan de vacunación”, denunció el vecino.

A de Bona esta suspensión del tratamiento le complica por entero la vida. Trabaja afuera de la Ciudad y mañana debía viajar por sus obligaciones laborales. Si hoy le pudieran suministrar la quinta dosis, a esa altura de la terapéutica no correría riesgos de que las vacunas no surtan efecto, pero si no llegan las dosis al centro de salud de Ringuelet todo le queda a medio camino, sin completar.

“Me tengo que dar toda las vacunas de nuevo pero encima con el peligro de no saber si llego a cumplirlo, porque las dosis que entregan no son las necesarias para realizar la cobertura y a lo mejor empiezo el tratamiento de nuevo y vuelven a quedarse sin vacunas”, planteó el paciente mordido por un gato de la calle.

De acuerdo a lo señalado por de Bona, con él son 14 los pacientes que están en la misma situación, es decir, a la espera que se repongan las dosis de la antirrábica para poder continuar con el tratamiento.

Nuevo pedido de dosis

Fuentes de la secretaría de Salud de la Municipalidad de La Plata señalaron que a raíz del fin de semana largo “se agotaron” las dosis provistas por el Ministerio de Salud de la Provincia, en tanto que mañana “se solicitarán nuevas dosis”.

En tanto, se precisó que las últimas vacunas provistas por el Ministerio de Salud -50 dosis en total- fueron utilizadas en el transcurso de la semana.

A la vez, las mismas fuentes remarcaron que mañana la Comuna irá a buscar otra partida y que por tanto “queda garantizada una nueva cantidad de dosis para atender la demanda”.

No es esta la primera vez que ocurre que en el centro antirrábico de Ringuelet (único en toda la Región para la asistencia de personas atacadas por mordidas de mamíferos) se quedan sin vacunas.

En octubre pasado, un vecino del barrio Hipódromo denunció un problema similar al dado a conocer ahora por el paciente de Tolosa: en ese caso el joven había sido atacado por un perro callejero y al ir a la consulta y atención de la sala sanitaria de 12 y 514 le informaron que no había vacunas.