También la rompen con los pies: Nadal y Thiem se lucieron haciendo jueguitos

En el marco de la Eisenhower Cup, Dominic Thiem y Rafael Nadal se entretuvieron un rato en el túnel, mostrando que no solamente son buenos en el tenis.

Ambos jugadores se divirtieron y lucieron realizando una gran cantidad de jueguitos de forma compartida con la pequeña pelotita verde.

The Eisenhower Cup may be delayed, but it’s @ThiemDomi vs. @RafaelNadal in the tunnel ⚽️🤣🎾 #BNPP019 pic.twitter.com/RIENLV0nLl